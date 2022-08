Sita Aset Surya Darmadi di Sambas

PONTIANAK – Kejaksaan Agung terus menelusuri dan melakukan penyitaan sejumlah aset milik terdakwa Surya Darmadi dalam kasus TP Korupsi dan TPPU kegiatan usaha perkebunan PT Dulta Palma, termasuk diantaranya ada di Kabupaten Sambas Provinsi Kalbar.

Perlu diketahui, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana menyampaikan Tim jaksa penyidik dari Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Agung (JAM Pidsus Kejagung) terus menggali informasi berkaitan dengan kasus dugaan korupsi yang menyeret nama Surya Darmadi, bos PT Duta Palma Group yang kini berstatus tersangka sekaligus tahanan Kejagung, termasuk yang ada di Kabupaten Sambas.

Kabar penyitaan aset milik Surya Darmadi tersebut dibenarkan Kepala Kejari Sambas, Agita Tri Moertjahjanto. Dimana pada Jumat 26 Agustus 2022, Tim pelacakan aset dan Tim Penyidik Jampidsus telah melakukan penyitaan dan pemasangan tanda penyitaan terhadap aset dalam perkara TPK dan TPPU dalam kegiatan usaha perkebunan PT Duta Palma an tersangka Surya Darmadi, yakni satu bidang tanah dan bangunan yang terdapat di atasnya sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 56 An PT. Wirata Daya Bangun Persada seluas 1.385,08 Ha yang berlokasi di Desa Semanga, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.

Kemudian satu bidang tanah dan bangunan yang terdapat di atasnya sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 116 An PT. Wana Hijau Semesta seluas 2.160,54 Ha berlokasi di Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar. Satu bidang tanah dan bangunan yang terdapat di atasnya sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 115 An PT. Wana Hijau Semesta seluas 2.930,21 Ha berlokasi di Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar. Satu bidang tanah dan bangunan yang terdapat di atasnya sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 58 An PT. Wana Hijau Semesta seluas 3.405,84 Ha berlokasi di Desa Semanga dan Sebunga, Kecamatan Sejangkung dan di Sebunga.

Ada lagi, satu bidang tanah dan bangunan yang terdapat di atasnya sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 57 An PT. Wana Hijau Semesta seluas 5.602 Ha berlokasi di Desa Semanga dan Sebunga, Kecamatan Sejangkung dan Sajingan Besar. Satu bidang tanah dan bangunan yang terdapat di atasnya sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor. 171 An PT. Wana Hijau Semesta seluas 169,19 Ha berlokasi di Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar.

Satu bidang tanah dan bangunan yang terdapat di atasnya sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 170 An PT. Wana Hijau Semesta seluas 205,81 Ha berlokasi di Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar.

“Sesuai data dari Kapuspenkum Kejagung, total aset yang telah disita seluas 15.778,67 Ha,” kata Agita, Minggu (28/8).

Tak hanya itu, Kejagung pada Sabtu 27 Agustus 2022, bertempat di KSOP Sintete Sambas Tim pelacakan aset dan Tim Penyidik Jampidsus telah melakukan penyitaan dokumen dalam perkara TPK dan TPPU dalam kegiatan usaha perkebunan PT Duta Palma an tersangka Surya Darmadi berupa dokumen-dokumen dan sertifikat dari kapal-kapal, diantaranya Indo Ocean Marine – IX, Royal Palma XII, Royal Palma XIV, Royal Palma 15, Royal Palma XXIV, Royal Palma XIdan Royal Palma III.

“Sesuai dara Kapuspenkum Kejagung, kapal-kapal tersebut terdaftar sebagai pemilik atas nama PT Delimuda Nusantara anak perusahaan Duta Palma Group,” katanya. (fah)