Fishlog Bersama BRI Hadir di PPN Pemangkat, Beri Kemudahan Pelaku Perikanan

SAMBAS – Fishlog hadir di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pemangkat. Perusahaan rintisan teknologi berfokus digitalisasi rantai pasok perikanan tersebut bersama Bank Rakyat Indonesia (BRI), tawarkan sejumlah kemudahan bagi pelaku perikanan, mulai dari nelayan, supplier, pemilik gudang cold storage, industri perikanan, pengiriman logistik hingga ke buyer (pembeli).

Co-Founder and Chief Business Development Officer FishLog, Abdul Halim mengatakan pihaknya menyadari digitalisasi keuangan menjadi penting diterapkan di wilayah pesisir padat aktivitas jual beli yang dilakukan pelaku perikanan seperti di PPN Pemangkat ini. Hal tersebut guna memberikan rasa aman kepada pelaku usaha perikanan.

“Produk FishLog dan dukungan BRI dari industri perbankan hadir di PPN Pemangkat, hadir untuk mendukung bisnis dan kegiatan pelaku usaha perikanan,” katanya. Termasuk nantinya, bagaimana potensi jenis hasil tangkap dilaut yang sedang menjadi kebutuhan pasar, bisa diketahui oleh pelaku usaha perikanan di PPN Pemangkat.

Disampaikan Halim, FishLog fokus pada Integrated Supply Chain in Seafood Industry 4.0 dan ekosistem FishLog sebagai enabler pelaku usaha perikanan dari hulu ke hilir mulai dari nelayan, supplier, pemilik gudang cold storage, industri perikanan , pengiriman logistik hingga ke buyer.

“Hadirnya Fishlog di PPN Pemangkat, terus tumbuh bersama mitra dan pelaku perikanan dalam memperluas ekosistem FishLog dengan memberdayakan gudang penyimpanan dingin (cold storage) yang dapat membantu lebih banyak nelayan, pelaku pemindang, pedagang kecil, UMKM dan pembeli produk perikanan,” katanya.

Selain itu dengan memperlancar rantai pasokan perikanan. FishLog terus membangun proses, transaksi dan distribusi yang efisien dan berkelanjutan untuk mewujudkan visi besar FishLog menjadi jaringan rantai pasok perikanan terbesar, membangun Bulog untuk perikanan di Indonesia.

“FishLog memiliki 4 nilai FishLog core value proposition, yakni Enabling the ecosystem, value chain integrator, creating value by networked product,and become operating system of the industry,” katanya.

Pimpinan Unit BRI Pemangkat, M Yazril mengatakan saat ini sudah era digitalisasi. Sehingga potensi yang ada di Pemangkat yakni sektor perikanan perlu sentuhan digital. Inilah yang sedang difasilitasi Fishlog bersama BRI, yakni memberikan kemudahan bagi pelaku perikanan yang ada di PPN Pemangkat.

“Jadi Fishlog dengan produknya, dan BRI dengan layanan perbankan akan memberikan kemudahan bagi pelaku perikanan, misalnya untuk transaksi, nelayan atau pembeli ikan tak harus membawa duit cash yang itu menimbulkan kerawanan, tapi transaksi itu bisa dilakukan melalui layanan yang dihadirkan di PPN Pemangkat,” katanya.

Sub Koordinator Kelompok Operasional Pelabuhan pada PPN Pemangkat, Dwi Ari Priyanto ST M.Si menyebutkan dalam satu hari, terdapat kurang lebih Rp1,3 Miliar transaksi uang yang ada di PPN Pemangkat.

“Selain dari ikan, di PPN ini juga ada pabrik es, logistik kapal perikanan dan lain-lain, sehingga transaksi ekonominya sangat tinggi, dimana dalam satu hari bisa mencapai Rp1,3 Miliar,” kata Dwi Ari.

Terlebih, bukan saja nelayan dari Pemangkat, Kabupaten Sambas, Kalbar yang ada di PPN Pemangkat, tapi juga menjadi tempat singgah nelayan dari kepulauan Riau, Cilacap, serta dari Natuna serta dari kepulauan lainnya. Kondisi yang ada, sebutnya, merupakan potensi yang harus didukung baik sarana dan bisnisnya. Sehingga kehadiran Fishlog ini, bisa mendukung visi misi PPN Pemangkat menjadi sentra ikan terpadu bagi pelaku usaha perikanan termasuk nelayan dari sisi bisnisnya.

Perlu diketahui, FishLog adalah perusahaan rintisan teknologi rantai pasok perikanan, yang memiliki Visi membangun ekosistem rantai pasok perikanan berlandaskan kemitraan, melakukan transformasi digital rantai pasok perikanan menjadi lebih terintegrasi, transparan dan berkelanjutan. Sedangkan Misinya, membangun jaringan BULOG-nya Perikanan, memastikan kontinuitas pasokan, kestabilan harga dan pemerataan distribusi komoditas perikanan di seluruh wilayah di Indonesia. Saat ini FishLog bekerjasama dengan dengan gudang cold storage perikanan di seluruh Indonesia. Membangun ekosistem rantai pasok untuk seluruh mitra FishLog agar dapat bertransaksi secara aman, transparan dan menguntungkan. (fah)