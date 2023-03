Kemenag Sanggau Tetapkan Klasifikasi Zakat Fitrah 1444 Hijriah

SANGGAU — Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Sanggau menetapkan tujuh klasifikasi zakat fitrah untuk tahun 1444 hijriah atau 2023 masehi. Ketentuan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor B.808/Kk.14.08.7/BA 03.02/3/2023 Tentang Pelaksanaan Zakat Fitrah Dan Fidyah Wilayah Kabupaten Sanggau Tahun 1444 Hijriah atau 2023 Masehi.

Kepala Kantor Kemenag Sanggau, Anuar Akhmad menyampaikan bahwa zakat fitrah berbentuk makanan pokok berupa beras sebanyak 2,5 kilogram per jiwa dan apabila ditunaikan dalam bentuk uang dapat dibagi dalam tujuh klasifikasi, yakni klasifikasi pertama harga Rp17 ribu per kilogram beras dikalikan 2,5 kilogram senilai Rp42.500 per jiwa. Kemudian, klasifikasi kedua harga Rp16 ribu per kilogram beras dikalikan 2,5 kilogram senilai Rp40 ribu per jiwa.

Selanjutnya, klasifikasi ketiga harga Rp15 ribu per kilogram beras dikalikan 2,5 kilogram senilai Rp37.500 per jiwa. Klasifikasi keempat harga Rp14 ribu per kilogram beras dikalikan 2,5 kilogram senilai Rp35 ribu per jiwa. Untuk klasifikasi kelima, harga Rp13.500 per kilogram beras dikalikan 2,5 kilogram senilai Rp33.750 per jiwa. Klasifikasi keenam, harga 12.500 per kilogram beras dikalikan 2,5 kilogram senilai Rp31.250 per jiwa. Klasifikasi ketujuh, harga Rp10 ribu per kilogram beras dikalikan 2,5 kilogram senilai Rp25 ribu per jiwa. Bila menggunakan beras merah, harga Rp25 ribu per kilogram beras merah dikalikan 2,5 kilogram senilai Rp62.500 per jiwa. Sedangkan untuk besaran fidyah yakni Rp30 ribu per jiwa per hari.

“Besaran zakat fitrah ini telah disepakati bersama instansi terkait dan perwakilan ormas Islam yang berlangsung Rabu kemarin bertempat di Kantor Kemenag Sanggau,” ungkap Anuar, Kamis (30/3).

Dirinya mengimbau kepada panitia zakat lebih mengutamakan penyaluran zakat secara langsung kepada mustahik dan menghindari penggunaan kupon serta pengumpulan massa dalam proses penyaluran zakat fitrah dan fidyah.

“Masyarakat muslim kami imbau untuk menunaikan kewajiban zakatnya di awal Ramadan 1444 Hijriah melalui Baznas/LAZ/UPZ di lingkungan masing-masing agar manfaat zakat segera dapat dirasakan mustahik dalam melaksanakan ibadah puasa ramadan dan menyongsong hari raya idul fitri 1444 hijriah,” katanya. (sgg)