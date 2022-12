Sambut Natal dan Tahun Baru 2023 dengan Gemilang di Glow Beach Party

Horison Ultima Singkawang

SINGKAWANG – Tahun 2022 akan segera berganti dengan tahun baru 2023 yang penuh dengan harapan gemilang. Kilas balik perjalanan sebelumnya seakan menjadi tolak ukur kesuksesan di masa mendatang. Menyemarakkan moment special ini HORISON Ultima Singkawang memberikan rangkaian penawaran promo menarik untuk tamu hotel yang ingin mengabadikan kenangan berkesan di akhir perjalanan tahun dengan perayaan yang istimewa.

Diawali dengan promosi Christmas Dinner tanggal 24 Desember 2022 mengusung tema Barbeque – All you Can Eat seharga IDR 250.000 per orang sudah bisa menikmati hidangan special dengan aneka menu barbeque yang diolah secara istimewa oleh Chef.

Untuk tahun baru tersedia paket kamar NEW YEAR’S EVE ALL IN ONE PACKAGE sudah termasuk didalamnya menginap di Villa Suite dengan sarapan pagi untuk 2 orang, Gala Dinner Buffet – All You Can Eat untuk 2 orang, Glow Beach party, Live Music, Live DJ Performances, Door Prize, Games, Party Tools, Fireworks Party and Swimming Pool Access dengan harga paket IDR 3.788.888

Sementara untuk tamu yang hanya ingin menikmati makan malam special di malam pergantian tahun baru 31 Desember 2022 tersedia paket GLOW BEACH PARTY yang termasuk didalamnya Gala Dinner Buffet – All You Can, Live Music Full Band, DJ Live Performances DJ Sevira and DJ I AM, Door Prizes, Games, Party Tools and Fireworks Party hanya dengan IDR 388.000

“Dalam rangka menyambut pergantian tahun baru Horison Ultima Singkawang tentunya akan memberikan moment tak terlupakan dengan rangkaian paket menarik yang ditawarkan sehingga diharapkan dapat memberikan kesan yang mendalam untuk para tamu melepas pergantian tahun dengan sukacita bersama orang-orang terdekat dan keluarga tercinta ” Ujar Indriyanto selaku General Manager Horison Ultima Singkawang.

Horison Ultima Singkawang berlokasi di Pasir Panjang, Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang 79163 merupakan hotel bintang empat (4) yang berada tepat di pesisir Pantai Pasir Panjang dengan konsep Villa Resort. Terdiri dari dua (2) tipe kamar dengan total kamar 42 kamar yang dilengkapi dengan Bathtub, Hot & Cold Shower, Smart TV, 24-hours Internet Access, Mini Bar, Room Terrace, tipe-tipe kamar tersebut adalah yaitu 9 Villa Executive Suite dan 33 Villa Executive. Selain itu juga didukung dengan fasilitas lainnya seperti Rooftop, Infinity Pool, Kids Pool, Santan Restaurant dan Sakeca Lounge. Hotel ini sangat cocok untuk tujuan wisata dikarenakan lokasinya yang menarik. (*/r)