Pemkot Singkawang Keluarkan Aturan Bersepeda ke Kantor

SINGKAWANG – Sekretaris Daerah Kota Singkawang, Sumastro menyebutkan Bike to Work atau bersepeda ke tempat kerja di lingkungan Sekretariat Daerah mulai rutin dilakukan. “Bike to Work di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Singkawang rutin dilakukan setiap Hari Selasa,” ungkap Sekda, Rabu (14/9).

Ia mengatakan dari sekitar 90 ASN dan non-ASN di lingkungan Sekretariat Daerah, baru 30 ASN dan Non ASN yang menggunakan sepeda ke tempat kerja. “Dari sekitar 90an ASN di lingkungan Setda, baru 30 ASN yang mengikuti bike to work,” ujarnya.

Sumastro mengatakan pihaknya akan membakukan SOP atau aturan dari program bike to work ini. Diantaranya mobil dan kendaraan dinas roda 2 sedapat mungkin tidak digunakan sehingga program ini benar-benar berkorelasi dengan upaya penghematan BBM dan kurangi polusi udara akibat gas buangan dari kendaraan bermotor. “Ke depan, akan kita siapkan SOP atau aturan main dari program bike to work ini. Salah satunya mobil dan kendaraan dinas sedapat mungkin tidak digunakan setiap hari selasa,” katanya.

Menurutnya, program ini akan bermanfaat untuk penghematan BBM dan pengurangan polusi udara. “Kalau setiap Selasa kita mampu mewujudkan ‘puasa BBM’ bagi sebagian saja dari kendaraan dinas yang ada di Kota Singkawang, maka sudah tentu akan terjadi penghematan riil BBM 1 hari kerja dalam seminggu,” tambahnya.

Ia menuturkan pada kegiatan bike to work ini, pihaknya menyediakan kupon berhadiah tang akan diundi setiap bulannya. “Di program bike to work ini, Kita siapkan kupon berhadiah yang akan diundi setiap bulan. Semoga Minggu depan lebih ramai lagi yang mengikuti bike to work,” ujarnya.

Berkendara dengan sepeda ke tempat kerja di kalangan ASN dan non-ASN sendiri telah dijalankan sejak pekan lalu. Kemudian, kata Sekda, pada minggu selanjutnya, Bike to Work di lingkungan Setda dilaksanakan setiap Hari Selasa. “Check Point berada di depan pintu masuk Kantor Wali Kota Singkawang (Pos Satpol PP) pukul 06.30-07.30 WIB,” ujarnya, pekan lalu.

Menurutnya, sebelum melaksanakan Bike to Work, setiap ASN dan Non ASN harus memastikan kondisi tubuhnya dalam dalam keadaan sehat dan jarak antara rumah ke tempat kerja (Kantor Wali Kota) maksimal 10 kilometer. “Pastikan Kondisi ASN/Non ASN sehat jasmani dan rohani, dan jarak rumah ke tempat kerja maksimal 10 kilometer,” katanya. (har)