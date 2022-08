Sarawak Tourism Board Gelar Business Networking Session di Singkawang

SINGKAWANG- Setelah dua tahun tidak pernah lagi diadakan karena pandemi Covid-19, Sarawak Tourism Board (STB) kembali menggelar business networking session. Yakni sebuah acara yang mempertemukan berbagai pihak di industri pariwisata antara kedua negara baik Indonesia maupun Malaysia. Namun untuk pertama kalinya kegiatan tersebut digelar di Kota Singkawang, Selasa (23/8).

Director of Sarawak Tourism Board Barbara Benjamin Atan mengungkapkan, dalam business networking session kali ini, dari Malaysia pihaknya membawa Malaysia Healthcare Travel Council (MHTC), Tourism Malaysia Jakarta, serta travel agen, hotel dan juga Rumah Sakit (RS) yang ada di Sarawak yakni Kuching dan Miri. Sementara untuk di Singkawang sendiri hadir para pengusaha yang tergabung di dalam Association of the Indonesia Tours and Travel Agencies (ASITA) Kalbar.

“Ini merupakan acara yang selalu kami adakan setiap tahun, kecuali disebabkan karena pandemi Covid-19, kami tidak melakukannya selama dua tahun lebih. Ini kali pertama kami kembali ke Kalbar tetapi untuk Kota Singkawang ini pertama kali kami ke Singkawang. Kami mendapatkan sambutan yang luar biasa dari pengusaha-pengusaha travel di Kota Singkawang,” ungkapnya usai kegiatan di Singkawang Grand Mall dan Hotel itu.

Pertemuan business to business (B to B) ini menurutnya bertujuan untuk mempromosikan Sarawak sebagai destinasi wisata dan tempat-tempat wisata di dalamnya, serta rumah sakit yang ada di Sarawak. Diharapkan kerja sama antar pihak di industri terkait baik dalam hal ini Kota Singkawang dan Sarawak bisa tumbuh kembali.

Indonesia termasuk Kalbar memang memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Sarawak, Malaysia. Dari sisi jumlah wisatawan saja misalnya, data di tahun 2019, disebutkan Barbara jumlah pelancong asal Indonesia ke Sarawak mencapai sekitar 417 ribu orang.

“Jadi kami mengharapkan lebih ramai lagi wisatawan dari Kalbar dan Indonesia bisa datang lagi ke Sarawak utamanya setelah pandemi Covid-19,” pungkasnya. (bar)