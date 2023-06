Nikmati Waktu Bersama Keluarga dengan Berlibur di Swiss-Belinn Singkawang

SINGKAWANG – Libur sekolah tentu akan semakin special jika dihabiskan bersama keluarga tercinta. Apalagi jika berlibur ke Kota Singkawang.

Swiss-Belinn Singkawang menawarkan paket Libur Sekolah untuk kamar dengan sarapan mulai dari Rp 700.000/malam untuk tipe kamar Superior Tower 2 sudah termasuk dengan sarapan untuk 3 orang dan Rp 800.000/malam untuk tipe kamar Superior Tower 2 sudah termasuk sarapan untuk 4 orang. Promo ini berlaku hingga 16 Juli 2023. Ada pula kegiatan untuk anak-anak anda sehingga liburan ke Singkawang menjadi lebih berkesan, pada hari Sabtu, ada dekorasi pancake dan dekorasi donat pada hari Minggu, dan kegiatan ini gratis untuk tamu menginap. Menjadi pilihan yang pas ketika berlibur ke Singkawang, karena lokasi hotel yang strategis di Singkawang Grand Mall tidak jauh dari pusat kota sehingga memudahkan anda dan keluarga selama berlibur ke Singkawang. Fasilitas kolam renang dengan view yang indah pula dapat dinikmati oleh anda sekeluarga sehingga liburan ke Singkawang menjadi lebih menyenangkan.

Selain itu, kami juga menawarkan promo All You Can Eat terbaru yaitu Pasar Sate, setiap malam minggu pukul 18.00 – 22.00, anda dapat menikmati berbagai jenis sate, buffet, dessert, sup, dan ada pula Live Accoustic untuk menemani malam minggu anda dan keluarga

Untuk reservasi, anda dapat langsung menghubungi kami melalui Whatsapp 0811-5765-151ataupun mengunjungi Instagram kami di @swissbelinnsingkawang untuk informasi lebih lanjut mengenai promo School Holiday

Swiss-Belinn Singkawang merupakan Hotel berbintang 3, memiliki 217 kamar yang terletak strategis di area Singkawang Grand Mall, memiliki fasilitas yang lengkap mulai dari kolam renang outdoor, restoran, 1 Grand Ballroom, 8 ruang meeting yang sangat pas untuk kebutuhan liburan bersama keluarga, bisnis ataupun acara-acara sosial seperti Pernikahan, Gathering, dan lain-lain. (*/r)