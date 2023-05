ACCCIS Promosikan Industri dan Bisnis Kota Singkawang

SINGKAWANG – Pemerintah Kota Singkawang menerima kunjungan dari Kamar Dagang dan Industri Pengusaha Tionghoa Sarawak atau dikenal dengan Associated Chambers of Commerce and Industry of Sarawak (ACCCIS) di ruang rapat Wali Kota Singkawang, baru baru ini.

ACCCIS adalah kamar dagang yang fokusnya mempromosikan perdagangan, bisnis dan industri. Selain itu, ACCCIS juga mengatur misi perdagangan dan pameran, dan mempromosikan pembangunan ekonomi. Saat ini, ACCCIS memayungi sekitar 5.000 perusahaan atau komunitas bisnis di Sarawak.

Pj. Wali Kota Singkawang Sumastro menyambut baik kedatangan Pimpinan beserta jajaran Kuching Chinese General Chamber of Commerce & Industry (KCGCCI). Menurutnya, pertemuan ini menjadi sebuah awalan yang baik dalam membina hubungan kerjasama antara kedua belah pihak yang saling menguntungkan.

“Kita sangat bergembira dan sangat terbuka menerima kehadiran dari Datok Tan Jit Kee beserta rombongan. Ini adalah sebuah awalan yang baik. Mudah-mudahan, kita bisa terus membina hubungan kerjasama yang positif dan bermanfaat antara kedua belah pihak,” ujarnya.

Pimpinan KCGCCI Tan Jit Kee mengatakan kedatangannya beserta rombongan dalam upaya menjajaki peluang dan konektivitas bisnis dan menjalin hubungan bagi para pelaku bisnis yang ada di Kota Singkawang. KCGCCI adalah anggota terkemuka di Associated Chinese Chambers of Commerce and Industry of Sarawak (ACCCIS) yang merupakan organisasi payung di Negara Bagian Sarawak, Malaysia Timur.

Pihaknya juga mengundang Pemerintah Kota Singkawang untuk dapat menghadiri acara peringatan hari jadinya yang ke-133 pada tanggal 7-10 Juli 2023. ACCCIS telah didirikan sejak tahun 1890 silam.

“Tujuan kedatangan kami adalah untuk bertemu dengan orang-orang penting di Kota Singkawang dan sekaligus mengajak untuk menghadiri peringatan hari jadi ACCCIS yang ke-133. Sekalian juga harapannya supaya bisa mengajak pelaku bisnis Kota Singkawang untuk turut hadir,” ujarnya.

“Berdasarkan pemaparan potensi dan peluang usaha yang sudah disampaikan oleh pihak Pemkot Singkawang, tentu saja kami memiliki ketertarikan. Terutama, pengerjaan Bandara Singkawang yang kabarnya sedang dibangun. Apabila nanti ada jalur antara Kuching-Singkawang, tentunya ini menjadi sebuah perkembangan yang bagus dimana jarak dan waktu tempuhnya menjadi sangat pendek,” ujarnya.

Turut hadir pada pertemuan tersebut Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kuching, Malaysia Raden Sigit Witjaksono, Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Kota Singkawang, Andi Syarif beserta undangan lainnya. (har)