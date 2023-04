Bupati Sintang Nominator Nasional Tinarbuka 2023

SINTANG – Tim Penilai Visitasi Tinarbuka Tahun 2023, Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat RI Arya Sandhiyuda, beserta rombongan, Kamis (12/3) diterima langsung Bupati Sintang dr. H. Jarot Winarno, M.Med.,PH., didampingi sejumlah kepala OPD diruang kerjanya.

Anugerah Tinarbuka sebagai event kompetisi Keterbukaan Informasi Publik Nasional diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat RI dalam rangka Hari Keterbukaan Informasi Nasional (HarKIN) Tahun 2023 yang akan dipusatkan di awal Mei 2023 di Provinsi Riau.

Bupati Sintang, Jarot Siswanto, menjadi salah satu nominator sepuluh besar bersama Wali Kota Samarinda, Kabupaten Bintan, Kabupaten Sumedang, Kota Semarang, Bupati Lumajang, Wali Kota Padang Panjang, Wali Kota Jambi, Bupati Bantul dan Wali Kota Pangkal Pinang, dalam kategori Bupati/Wali Kota.

“Pengalaman pernah bersengketa di Komisi Informasi Prov. Kalbar dan kalah terus banding ke PTUN masih dikuatkan hingga banding ke MA tahun 2016, menguatkankan komitmen pengelolaan informasi publik di Kabupaten Sintang,” ungkap Jarot bersemangat.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPD) Utama Pemkab. Sintang pernah menerima permohonan informasi publik dari CSO/NGO, namun informasi yang diberikan tidak memuaskan tentang informasi lahan HGU akhirnya menjadi registrasi sengketa di Komisi Informasi Kalbar.

Setelah diskusi diruang kerja bupati, dilanjutkan menuju Ruang Media Command Center (MCC) sebagai ruang kendali informasi kemudian Bupati mengenalkan aplikasi Sibeji yang merupakan singkatan istilah Sistim Informasi Berbasis Jari dipandu Kepala Dinas Kominfo Sintang Kurniawan, S.Sos.,MSi.

“Sibeji mengambil istilah lokal yang merupakan aplikasi tunggal berbasis geospasial yang memuat semua informasi tentang Sintang mulai dari data peta lahan, kependudukan, pangan, kesehatan, pariwisata, perkebunan sampai market place yang memudahkan publik mendapatkan informasi cukup dengan usapan jari,” jelas Kurniawan menambahkan.

Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat RI usai mengunjungi MCC kepada sejumlah media menyampaikan apresiasi tinggi atas upaya keterbukaan informasi publik yang diinisiasi Bupati Sintang dengan sejumlah inovasi saat ini termasuk menyebutkan jargon Keterbukan Itu Hebat.

“Bupati Sintang best of the best sebagai 10 besar nominasi Tinarbuka 2023 diharapkan dapat menjadi role model bagi kabupaten/kota lainya di Indonesia, selain Sibeji juga merangkul sejumlah CSO/NGO dan ini menunjukkan karaktek kepemimpinan yang futuristik menuju green economic Sintang masa depan”, ujar Arya salut didampingi Ketua Komisi Informasi Kalbar dan Kepala Dinas Kominfo Kalbar.

Komisi Informasi Kalbar mengusulkan tujuh badan publik untuk tiga kategori; bupati/walikota, SKPD Provinsi dan Penyelenggara Pemilu dalam Anugerah Tinarbuka Tahun 2023 ini dan hanya Bupati Sintang yang lolos hingga 10 besar. (mse/r)