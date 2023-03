Kelola dan Lindungi Bukit Tempurung

SINTANG — Diadakannya penandatangan Nota Kesepahaman (NK) Pengelolaan dan Perlindungan Bukit Tempurung oleh PT Kencana Alam Permai-DSN Group dengan masyarakat Desa Bangun Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang dan Yayasan Solidaridad Network Indonesia, sangat disambut baik semua pihak.

Kepala Desa Bangun Heronimus Imus, mengatakan hal ini akan sangat mendukung proses pembangunan yang tengah dilaksanakan di Desa Bangun. Selain itu penandatanganan ini menunjukkan komitmen perusahaan dan pemerintah dalam memberi kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat aktif dalam upaya menjaga kelestarian hutan.

Sustainability Departement Head DSN Group, Danar Surya Wiranegara, menyampaikan bahwa kebijakan konservasi tidak bisa dijalankan sendiri oleh perusahaan. Antara konservasi dan peningkatan produktifitas perkebunan menjadi satu hal yang tidak bisa dipisahkan.

“Kalau tidak dibangun pemahaman bersama dengan stakeholder lain maka perusahaan akan sulit menjalankan kebijakan konservasi tersebut,” tegas Danar.

Lanjutnya, adapun tujuannya adalah dalam rangka membangun sinergi pengelolaan sumber daya dari para pihak tersebut untuk mengembangkan program dan kegiatan terkait pengelolaan dan perlindungan Bukit Tempurung tersebut.

“Lingkup keruangan dari Nota Kesepahaman ini adalah Bukit Tempurung yang berada di dalam konsesi PT. Kencana Alam Permai-DSN Group seluas 147,49 ha. Dalam salah satu klausul dalam Nota Kesepahaman ini disebutkan bahwa penjabaran dan pengaturan pengelolaan program dan kegiatannya selanjutnya akan disepakati lebih lanjut dalam sebuah Perjanjian Kerja Sama (PKS),” jelasnya.

Mewakili Yayasan Solidaridad Network Indonesia, Bambang Marius menjelaskan bahwa NK ini merupakan salah satu bagian dari upaya melindung hutan di APL. “Selain hutan yang berada di dalam izin perusahaan, Solidaridad juga akan mendampingi pengajuan izin pengelolaan rimba gupung untuk hutan-hutan yang berada di luar izin perusahaan,” ujarnya.

Lebih jauh Bambang menyebutkan bahwa pendampingan desa dapat berlangsung dengan lancar atas dukungan semua pihak “Adanya komitmen dari Bupati dan sikap kooperatif dari perusahaan sangat membantu proses pendampingan desa,” ucap Bambang.

Sementara itu, Laksmi Banowati, National Project Manager KalFor Project menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi untuk para pihak di Kabupaten Sintang. Laksmi menyebutkan bahwa kegiatan ini berkontribusi dalam mendukung target pencapaian FOLU Net Sink 2030 yang digaungkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Laksmi juga mengingatkan agar dalam menjalankan seluruh kegiatan untuk selalu mengikutsertakan semua pihak yang terkait, sesuai dengan prinsip no one left behind (tidak ada seorangpun yang terlewatkan) termasuk para penyandang disabilitas. Diharapkan manfaat kegiatan tidak hanya untuk orang-orang tertentu saja, tetapi harus mencakup semua pihak.

“Saat ini terdapat 3 desa yang kami dampingi, yaitu Desa Bangun, Desa Sungai Buluh dan Desa Ensaid Panjang. Berbagai aktivtas pendampingan desa dilaksanakan seperti peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola hutan dan pendampingan untuk peningkatan sumber mata pencaharian masyarakat. KalFor Project merupakan program kerjasama Pemerintah Indonesia, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan United Nations Development Program (UNDP) dan Global Environment Facility (GEF). (var)