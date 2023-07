Srikandi BUMN Goes To Campus Bakal Hadir di Pontianak

PONTIANAK – Dalam upaya mendukung komitmen Pemerintah untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam berbagai aspek pemerintahan, serta visi Menteri BUMN yang mengakui peran perempuan dalam perubahan yang signifikan, komunitas Srikandi BUMN akan menggelar kegiatan yang dinamakan Srikandi BUMN Goes to Campus.

Kegiatan yang diinisiasi oleh Nusantara Women Leadership Forum (NWLF) PT Perkebunan Nusantara (PTPN) ini adalah sebuah komunitas perempuan yang aktif berkarya di BUMN dan berdedikasi untuk memberikan wadah bagi perempuan berkarya di sektor perkebunan, guna mewujudkan visi kesetaraan gender dan mendorong partisipasi perempuan dalam dunia pemerintahan dan BUMN, kegiatan ini akan diselenggarakan oleh BUMN Sektor Perkebunan melalui Holding Perkebunan PTPN III (Persero), dengan PTPN XIII sebagai penyelenggara utama untuk wilayah Kalimantan.

Srikandi BUMN Goes to Campus akan diselenggarakan di Universitas Tanjungpura Pontianak pada hari Selasa, 11 Juli 2023. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan inspirasi, wawasan, dan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengenal dan berpartisipasi dalam upaya meningkatkan keterwakilan perempuan di BUMN khususnya sektor perkebunan.

Kegiatan ini juga bertujuan memberikan wadah bagi perempuan yang ingin berkarya di BUMN ini akan menjadi momentum penting untuk mendorong partisipasi perempuan dalam dunia pemerintahan dan BUMN. Sesuai dengan arahan Menteri BUMN yang menekankan perlu adanya 25% kepemimpinan perempuan di BUMN, karena perubahan yang signifikan dalam sektor tersebut banyak didorong oleh kaum perempuan.

NWLF PTPN, sebagai komunitas perempuan yang berkarya di BUMN sektor perkebunan, bertekad untuk menjadi agen perubahan dalam mewujudkan visi tersebut. Melalui kegiatan Srikandi BUMN Goes to Campus, komunitas ini berupaya untuk menginspirasi dan memberikan contoh nyata kepada mahasiswa-mahasiswi di berbagai perguruan tinggi mengenai potensi dan peluang yang ada bagi perempuan di dunia pemerintahan dan BUMN.

Dalam kegiatan ini, akan diberikan paparan materi, diskusi, serta berbagi pengalaman dengan mahasiswa-mahasiswi tentang peran perempuan dalam kepemimpinan di BUMN. Melalui cerita sukses dan tantangan yang dihadapi, diharapkan dapat tercipta pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya keterlibatan perempuan dalam karir dan kehidupan.

Selain itu, kegiatan ini juga akan melibatkan Rektor Universitas Tanjungpura sebagai Keynote Speaker, Direktur SDM Holding Perkebunan PTPN III (Persero), Ketua NWLF PTPN dan Direktur PTPN XIII sebagai narasumber. Mereka akan memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih dalam tentang langkah-langkah yang telah diambil untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di sektor publik dan BUMN. Dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait, diharapkan dapat tercipta sinergi dan komitmen bersama untuk mencapai tujuan peningkatan keterwakilan perempuan.

Srikandi BUMN Goes to Campus menjadi ajang membangun jaringan dan kolaborasi antara mahasiswi dan perempuan yang berkarya di BUMN. Pertemuan dan diskusi interaktif, diharapkan akan tercipta ikatan yang kuat antara generasi muda dan sebagai calon pemimpin masa depan dalam upaya mewujudkan visi kesetaraan gender di BUMN.

Mari dukung dan berpartisipasi dalam kegiatan Srikandi BUMN Goes to Campus , untuk pendaftaran dan informasi lebih lanjut mengenai kegiatan Srikandi BUMN Goes to Campus, para adik-adik mahasiswa dapat mengakses informasi resmi melalui laman www.ptpn13.com atau mengikuti akun Instagram @PTPN13UntukIndonesia dan @NWLF.PTPN serta Facebook @PTPN XIII Untuk Indonesia. Catat Hari-H nya Selasa, tanggal 11 Juli 2022. Sampai ketemu di Universitas Tanjungpura Pontianak. Bergabunglah dalam perjalanan menuju kesetaraan gender yang lebih baik! (sti/ser)