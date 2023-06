Indo Premier Hadirkan Fitur Simulasi dan IPOT Buzz

Menjawab Ketakutan Masyarakat

JAKARTA – Konsisten dengan visinya untuk membuat investasi di pasar modal

menjadi lebih terbuka, mudah diakses, dan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan

masyarakat Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas merayakan ulang tahunnya ke-21

dengan mengeluarkan inovasi terbarunya yaitu “Simulasi Investasi” dan forum IPOT

Buzz di acara bertajuk “Changing The Game, Changing The Mindset” di Alila SCBD

Jakarta pada Kamis, 8 Juni 2023.

Direktur Utama PT Indo Premier Sekuritas, Moleonoto The, mengatakan

berdasarkan Survey Populix pada 2022, 1 dari 3 (33%) non investor belum memulai

investasi karena takut dan berisiko mengalami kerugian. Ia optimis dua inovasi

terbarunya dapat membantu calon investor dan semua investor baik yang awam

dan berpengalaman untuk dapat belajar dan mengasah skill-nya dalam dunia

investasi.

“Inovasi terbaru di aplikasi IPOT mampu mengikis keraguan dan dapat

membangkitkan keberanian untuk memulai investasi di pasar modal. Inovasi ini

menciptakan kesempatan yang sama bagi seluruh kalangan untuk berinvestasi dan

mendapatkan manfaat dari pasar modal serta bisa meraih kemerdekaan finansial.

Apalagi kedua fitur ini tersedia tanpa melalui proses registrasi,” tegasnya.

Fitur Simulasi

Dilatarbelakangi fakta bahwa sebagian besar masyarakat belum memulai investasi

di pasar modal karena anggapan investasi butuh modal besar, berisiko dan

praktiknya tidak gampang, PT Indo Premier Sekuritas menghadirkan fitur simulasi

di aplikasi IPOT, dimana para pengguna dapat mensimulasikan transaksi saham

secara real-time tanpa perlu merasa khawatir dengan risiko nyata. Pengguna dapat merasakan bertransaksi saham, mempelajari potensi emiten, maupun

memperdalam skill analisis, melalui aplikasi IPOT.

“Keraguan bagi mereka yang baru mau belajar itu wajar, namun kehadiran fitur

Simulasi yang tanpa risiko ini menjadi peluang emas untuk belajar investasi.

Dengan fitur simulasi ini calon investor hingga investor berpengalaman bisa belajar

sekaligus menguji strategi investasi dengan dukungan fitur-fitur unggulan yang

tersedia,” tegas Moleonoto

Mayoritas fitur unggulan di aplikasi IPOT yang tadinya hanya untuk nasabah IPOT,

kini telah tersedia untuk publik, seperti fitur Chart yang bisa digunakan untuk

melihat pergerakan saham secara riil, Fundamental yang berisi ringkasan kondisi

fundamental suatu emiten, Target Price yang menampilkan informasi pergerakan

sebuah saham yang dilengkapi dengan rekomendasi beli/jual/hold/neutral dari

seluruh sekuritas hingga News Research yang menampilkan hasil riset emiten yang

komprehensif.

Forum IPOT Buzz

Inovasi Indo Premier makin lengkap dengan kehadiran forum informasi investasi

IPOT Buzz yang memfasilitasi investor untuk terhubung dengan investor lain dan

para ahli atau profesional untuk mendapatkan informasi terkini seputar pasar

modal Indonesia. Dengan IPOT Buzz pengguna dapat memantau rumor terkait

saham yang berpotensi profit, membaca kabar terkini terkait industri, dan

berdiskusi dengan para ahli, termasuk investor profesional, bintang tamu dan

public figure yang dapat membantu proses pengambilan keputusan dalam

berinvestasi.

Community Lead IPOT, Angga Septianus menjelaskan IPOT Buzz memberikan

akses informasi dan koneksi dengan sesama investor hingga ahli, sehingga investor

pemula pun akan terinformasi dengan baik. Apalagi, selama ini informasi tentang

investasi hanya bisa didapatkan dari kelompok-kelompok eksklusif seperti

Telegram premium dan group-group kecil tertutup, sehingga investor ritel sulit

mendapatkan informasi tersebut. IPOT Buzz kini hadir sebagai wadah bagi semua

investor, trader, emiten, Manajer Investasi (MI) dan semua pihak yang terlibat di

dunia investasi untuk berbagi informasi, ide, dan insight baru terkait saham, reksa

dana dan keuangan secara langsung.

“Yang membuat kami berbeda ada tiga poin yakni actionable, contextual and

personalized dan credible. Actionable artinya pengguna dapat langsung

menindaklanjuti informasi terkait saham yang sedang diperbincangkan di forum.

Contextual and personalized memungkinkan filter yang dapat disesuaikan dengan

kebutuhan setiap investor, dan credible karena selain konten dari contributor

umum dan ahli IPOT Buzz memberikan informasi yang dapat dipercaya melalui

IPOT News Official,” tandas Angga.

Sementara itu, Artis dan Komedian, Raditya Dika mengakui forum investasi IPOT

Buzz memang menjadi tempat yang tepat untuk bertanya dan berdiskusi tentang

perkembangan investasi. Di IPOT Buzz siapa pun bisa mempelajari dunia investasi,

berdiskusi mengenai saham, reksa dana, dan financial planning.

Selain itu, imbuhnya, layanan ini juga memungkinkan investor memperoleh

informasi mendalam dan up to date tentang investasi serta bisa melakukan

konsultasi terkait investasi secara komprehensif, bahkan untuk investor pemula

yang selama ini kurang percaya diri dalam analisis sehingga membutuhkan

bimbingan dari yang lebih ahli.

Ibarat Balapan

Ibarat balapan, selain butuh kendaraan yang canggih dan cepat, investasi juga

butuh persiapan dan strategi yang jitu serta dukungan menyeluruh agar bisa finish

sebagai pemenang. IPOT adalah kendaraan yang canggih dengan fitur-fitur

unggulnya sekaligus tim balap terbaik untuk investasi dengan pengalaman terbaik

dan terpercaya selama 21 tahun.

“IPOT sebagai kendaraan investasi mengantar ke garis finish sekaligus konsisten

mendampingi dan memberi dukungan secara menyeluruh dari sebelum mulai

sampai saat berinvestasi,” tandas Moleonoto The.

Terdepan dalam terobosan dan inovasi di industri pasar modal Indonesia, Indo

Premier mempersembahkan inovasi ini untuk semua lapisan masyarakat tanpa

registrasi terlebih dahulu.

“Semua orang memiliki kesempatan emas untuk memahami, mempelajari dan

mendapatkan pengalaman pertama yang lebih cepat dan mudah tentang investasi

Halaman 4/4 hanya di IPOT. We are changing the game so you can win the game dalam investasi,” pungkas Moleonoto The. (*/r)