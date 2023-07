Hybrid Banking Jadi Fokus bank bjb Dalam Pengembangan Pelayanan

JAKARTA – bank bjb komitmen mengembangkan konsep layanan perbankan hybrid yang menggabungkan layanan konvensional dan digital banking untuk menjawab kebutuhan serta tantangan zaman di era disrupsi teknologi.

Konsep layanan hybrid ini sudah diterapkan bank bjb, salah satunya di bank bjb Kantor Cabang Jakarta Bina Karsa, Jalan Rasuna Said, Jakarta. Konsep layanan hybrid dimaksudkan dapat dimaksimalkan dengan desain banking hall yang apik dan menunjukkan bank bjb sudah berubah signifikan.

“Digital banking merupakan pilihan utama dalam layanan bank bjb ke depannya, namun tetap humble dan nyaman untuk para nasabah setia. Dengan konsep hybird ini, bank bjb memiliki new face and new era,” kata Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb, Widi Hartoto.

Dalam upayanya membangun layanan perbankan secara hybird, bank bjb sejak beberapa tahun terakhir terus melakukan penguatan infrastruktur informasi dan teknologi. Di antaranya dengan menggandeng dua perusahaan IT kelas dunia untuk pengembangan sistem cloud dan digitalisasi layanan. Kerja sama ini seiring langkah bank bjb menjadi bank digital.

Dua perusahaan besar yang digandeng bank bjb adalah Amazon Web Service (AWS) untuk pengembangan digitalisasi dan Alibaba Cloud dalam meningkatkan kemampuan IT Cyber Security yang kerja samanya secara resmi dilaksanakan pada tahun 2022 lalu. AWS merupakan penyedia platform cloud paling komprehensif dan digunakan secara luas di dunia yang menawarkan lebih dari 200 layanan unggulan.

Sedangkan Alibaba Cloud adalah penyedia ratusan produk dan layanan teknologi terdepan berstandar internasional yang menyediakan layanan Cyber Security. Alibaba Cloud Indonesia adalah satu-satunya yang memiliki scrubbing center dan 3 data center di Indonesia. (*)