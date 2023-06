Miliki Layanan Perbankan Prioritas Handal, bank bjb Raih Tiga Penghargaan

Infobank-MRI Banking Service Excellence Recognition 2023

JAKARTA – bank bjb berhasil menyabet tiga penghargaan dalam ajang Infobank-MRI Banking Service Excellence Recognition 2023. Penghargaan diberikan atas pelayanan prima bank bjb terhadap para nasabah sepanjang 2022.

Penghargaan diterima oleh Direktur Konsumer dan Ritel bank bjb Suartini di Shangri-La Hotel, Jakarta Pusat, Selasa 20 Juni 2023. Ketiga penghargaan yang diterima bank bjb adalah :

1. The 1st Best Priority Banking in Service Excellence untuk kategori Bank Konvesional

2. The 1st Best Priority Staff untuk kategori Bank Konvensional

3. The 1st Best Convenient Branch Experience in Priority untuk kategori Bank Konvensional.

Apresiasi tersebut diberikan kepada bank-bank yang berhasil diakui sebagai 20th Infobank-MRI Banking Service Excellence 2023 atas pelayanan prima dan pengalaman pelanggan di sepanjang 2022. Penilaian didasarkan pada hasil kajian Biro Riset Infobank (BiRI) bersama Marketing Research Indonesia (MRI).

Suartini menghaturkan rasa terimakasihnya atas penghargaan yang diberikan Majalah Infobank kepada bank bjb. Dia mengatakan, hal tersebut merupakan wujud apresiasi terhadap kerja keras seluruh insan perusahaan dalam memberikan layanan terbaik kepada para nasabah dan masyarakat.

“Saya mengucapkan terimakasih atas tiga penghargaan yang diberikan kepada bank bjb atas service excellence perusahaan terhadap nasabah di sepanjang 2022. Diharapkan apresiasi ini dapat menjadi pemacu semangat para insan bjb untuk senantiasa berinovasi memberikan layanan terbaiknya pada masyarakat,” ungkap Suartini.

Berdasarkan data survei, bank bjb mendapatkan score overall untuk kategori perbankan prioritas sebesar 88,24% yang meningkat dibandingkan tahun lalu yang tercatat 87,21%. Hal ini mencerminkan bahwa bank bjb terus melakukan improvement layanan perbankan kepada nasabah maupun masyarakat, khususnya dalam layanan perbankan prioritas sehingga semakin excellence.

Selain pemberian apresiasi, acara juga diisi oleh forum bertajuk Preventing Financial Crime in Banking Sector : How to Build Strong Cyber Defense in Public and Business Sector dengan keynote speaker Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar dan Guru Besar Universitas Diponegoro (UNDIP) Muliaman D. Hadad. Forum dan pemberian apresiasi perbankan ditayangkan secara live melaui YouTube Channle InfobankTV dan AsianpostTV. Acara juga dihadiri oleh para perwakilan bank umum konvensional, bank umum syariah, bank digital, bank pembangunan daerah (BPD), perusahaan penyedia jasa teknologi informasi dan security, Otoritas Jasa Keuangan, serta perwakilan Bank Indonesia. (*/r)