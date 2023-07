Top Up Google Play melalui DIGI by bank bjb, Bisa Bawa Pulang Jutaan Rupiah

BANDUNG – Aplikasi DIGI by bank bjb kini bisa digunakan untuk melakukan top up Google Play secara mudah dan praktis. Para pengguna smartphone bisa langsung melakukan aktivasi aplikasi favorit dalam genggaman.

Pelanggan yang melakukan top up Google Play melalui DIGI by bank bjb juga memiliki kesempatan untuk mendapatkan rewards menarik dalam program promo Racing Top Up Google Play.

Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb Widi Hartoto mengatakan, tiga nasabah beruntung bisa membawa pulang hadiah senilai jutaan rupiah. Rewards akan diberikan dalam bentuk saldo DigiCash by bank bjb.

“Nasabah berkesempatan mendapatkan saldo DigiCash by bank bjb dan akan dipilih tiga pemenang dengan transaksi tertinggi dari frekuensi top up,” ujar Widi.

bank bjb menyediakan total hadiah saldo DigiCash by bank bjb senilai Rp6.000.000 bagi tiga orang pemenang yang memiliki frekuensi top up Google Play tertinggi di aplikasi DIGI by bank bjb.

“Saldo DigiCash by bank bjb akan dikreditkan setelah program promo dan pajak ditanggung oleh para pemenang,” jelasnya.

Program rewards ini berlangsung hingga 31 Agustus 2023. Pengumuman pemenang akan diinfokan melalui media sosial resmi bank bjb maksimal 14 hari setelah program berakhir. Yuk segera perbanyak transaksi top up Google Play di bjb DIGI dan rebut hadiah menariknya.

Jumlah pengguna aplikasi DIGI by bank bjb terus tumbuh pesat dan menembus 1,2 juta user hingga triwulan I/2023. Aplikasi milik PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (bank bjb) ini terus memperbaharui aplikasi DIGI by bank bjb untuk menghadirkan pengalaman yang lebih dalam bertransaksi secara real time.

Beberapa fitur dalam aplikasi DIGI by bank bjb diantaranya DIGI SMS, DIGI Net, DIGI Mobile dan produk bank lainnya.

Cara Daftar DIGI by bank bjb

Cara daftar DIGI by bank bjb di ATM bisa dilakukan dengan sejumlah persyaratan. Ini juga berlaku untuk cara daftar bjb DIGI lewat HP.

Nasabah terlebih dahulu dapat mengunduh aplikasi tersebut melalui Play Store bagi pengguna android atau App Store untuk pengguna iOS.

Berikut cara daftar DIGI Mobile Banking di ATM:

– Datangi mesin ATM bank bjb terdekat

– Masukkan kartu ATM

– Pilih Bahasa pada menu ATM

– Masukkan PIN

– Pilih Transaksi Lainnya Lalu pilih Daftar E-Banking – Pilih Mobile Banking (bjb Mobile)

– Lalu, pilih Jenis dan Nomor Rekening yang sudah didaftarkan pada layanan bjb SMS

– Setelah memastikan dan memilih rekening yang sudah terdaftar, lantas pilih Setuju

– Langkah selanjutnya adalah masukkan nomor handphone yang sudah terdaftar di bjb SMS Lalu, masukkan kembali nomor handphone tersebut sebagai salah satu langkah verifikasi – Setelah mengikuti langkah tersebut, transaksi berhasil dilakukan

Langkah berikutnya adalah melanjutkan pendaftaran sesuai petunjuk cara daftar bjb DIGI lewat HP untuk proses aktivasi. Sistem akan mengirimkan 6 digit kode aktivasi dari nomor 3373 melalui nomor handphone yang sudah didaftarkan.

Cara aktivasi DIGI Mobile

Setelah terdaftar melalui mesim ATM dan mendapatkan kode aktivasi, nasabah tinggal mengaktifkannya secara langsung di aplikasi DIGI by bank bjb.

Berikut langkah-langkahnya:

– Masuk ke aplikasi DIGI by bank bjb

– Klik menu DIGI Mobile

– Masukkan kode aktivasi

– Buat kode Akses Buat MPIN

– Selanjutnya, DIGI Mobile siap digunakan

Cara Top Up Google Play melalui bjb DIGI

Setelah mempunyai aplikasi DIGI by bank bjb, kalian bisa melakukan top up atau isi kredit Google Play secara berikut:

Silahkan buka dan masuk ke aplikasi DIGI by bank bjb

Pada menu utama silakan klik menu Beli

Pilih e voucher

Masukan pelayanan kode voucher google play

masukan saldo voucher pilihan anda

Masukan deskripsi misal nama akun google play anda

Silakan cek detail transaksi. lalu klik Lanjutkan.

Masukkan PIN untuk konfirmasi.

Selesai, akan muncul di layar DIGI by bank bjb beberapa deretan angka yang merupakan kode. Klik aja tanda salin.

Setelah selesai menyalin kode, selanjutnya masuk ke Playstore. Klik foto profil pojok kanan atas. Tekan Pembayaran dan Langganan. Pilih Tukarkan Kode Hadiah. Tempel kode yang tadi muncul di DIGI by bank bjb, lalu klik Tukarkan. Selamat, kini saldo Google Play anda telah terisi. (**)