BPJPH Rinci Jadwal Sertifikasi Halal, Tak Semua Produk Ditunda Hingga 2028

Advertisement Ilustrasi- Sertifikat Halal

PONTIANAK POST - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) merinci penyesuaian jadwal kewajiban sertifikasi halal untuk sejumlah kategori produk setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2026.

Advertisement Tenggatnya berbeda-beda, mulai dari 17 Oktober 2028, 17 Oktober 2029, hingga 17 Oktober 2034, bergantung pada jenis produk dan ketentuan yang berlaku.

Perubahan tersebut merupakan revisi atas PP Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

BPJPH menegaskan, penyesuaian masa penahapan bukan berarti kewajiban sertifikasi halal dihapus atau seluruh produk memperoleh tenggat yang sama.

Sertifikasi Halal UMK Diperpanjang hingga Oktober 2028

Salah satu penyesuaian menyasar pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). Masa penahapan kewajiban sertifikasi halal untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, serta jasa penyembelihan diperpanjang hingga 17 Oktober 2028.

Penyesuaian juga berlaku bagi sejumlah kategori lain, termasuk jasa yang berkaitan dengan makanan, minuman, dan hasil sembelihan selain jasa penyembelihan.

Sementara itu, kewajiban sertifikasi halal untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan yang berasal dari luar negeri dimulai pada 18 Oktober 2028, dengan mempertimbangkan penyelesaian kerja sama saling pengakuan sertifikat halal.

Berbeda dengan kelompok tersebut, kewajiban sertifikasi halal untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, serta jasa penyembelihan dari pelaku usaha menengah dan besar tetap berlaku sejak 18 Oktober 2024. PP Nomor 40 Tahun 2026 tidak mengubah ketentuan penahapan untuk kelompok ini.

Jadwal Sertifikasi Halal Obat, Kosmetik, dan Alat Kesehatan

Penyesuaian tenggat juga mencakup produk obat, kosmetik, produk kimiawi, produk rekayasa genetik, serta sejumlah barang gunaan. Namun, setiap kategori memiliki jadwal masing-masing.

Berikut rincian masa penahapan kewajiban sertifikasi halal berdasarkan ketentuan yang dijelaskan BPJPH:

Sampai 17 Oktober 2028: obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, produk kimiawi, produk rekayasa genetik, serta sejumlah barang gunaan, termasuk sandang, penutup kepala, aksesori, perlengkapan rumah tangga, perlengkapan peribadatan umat Islam, alat tulis, perlengkapan kantor, dan alat kesehatan kelas risiko A.

Sampai 17 Oktober 2029: obat bebas dan obat bebas terbatas serta alat kesehatan kelas risiko B.

Sampai 17 Oktober 2034: obat keras, kecuali psikotropika, serta alat kesehatan kelas risiko C.

Adapun produk obat, produk biologi, dan alat kesehatan yang bahan bakunya belum bersumber dari bahan halal dan/atau proses pembuatannya belum halal mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

BPJPH Tegaskan Kewajiban Sertifikasi Halal Tetap Berlaku

BPJPH menyatakan penyesuaian masa penahapan dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan ekosistem halal, masukan pelaku usaha dan industri, serta kebutuhan untuk memperkuat penyelenggaraan jaminan produk halal.

Kebijakan tersebut memberikan waktu bagi pelaku usaha untuk mempersiapkan pemenuhan persyaratan sertifikasi secara lebih terencana. Namun, pemerintah tetap menekankan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Kewajiban sertifikasi halal mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Menurut BPJPH, sertifikasi halal bertujuan memberikan perlindungan dan kepastian status halal produk bagi masyarakat.

Bagi pelaku usaha, sertifikasi juga dapat mendukung kepercayaan konsumen, meningkatkan nilai tambah produk, serta memperluas peluang pasar.

Pelaku Usaha Diminta Manfaatkan Masa Penahapan

BPJPH mendorong pelaku usaha memanfaatkan tambahan waktu untuk mempersiapkan sertifikasi halal, bukan menunda pengurusannya hingga mendekati batas akhir.

Persiapan dapat dilakukan dengan memastikan bahan yang digunakan, proses produksi, kelengkapan dokumen, dan persyaratan lain sesuai kategori usaha dan produk.

BPJPH juga menyatakan akan memperkuat kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk memperluas pendampingan dan fasilitasi sertifikasi halal bagi UMK.