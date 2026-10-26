Dorong Masuk Pasar Digital, Menteri UMKM Diskon 50 Persen Biaya Admin E-Commerce Khusus Produk Lokal

PONTIANAK POST – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) RI, Maman Abdurrahman, mendorong pelaku UMKM di Kalimantan Barat memperluas pemasaran melalui platform perdagangan elektronik atau e-commerce.

Pemerintah menyiapkan dukungan berupa pemangkasan biaya administrasi sebesar 50 persen bagi usaha mikro dan kecil yang memenuhi persyaratan. Kebijakan tersebut menjadi salah satu bagian dari upaya pemerintah memperkuat kewirausahaan sebagai penggerak ekonomi sekaligus mempercepat penyerapan tenaga kerja.

Maman menjelaskan, program Bursa Wirausaha dirancang sebagai stimulus untuk mendukung target penyerapan 10 juta lapangan usaha. Salah satu jalur yang didorong adalah memperbanyak jumlah wirausaha melalui penguatan usaha mikro dan kecil.

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“Pemerintah berkepentingan memperbanyak jumlah pengusaha. Namun, ini tidak mungkin berjalan tanpa ditopang kebijakan pendukung, mulai dari pembiayaan, legalitas, sertifikasi, hingga akses pasar,” ujar Maman di Pontianak.

Menurut dia, pengembangan UMKM membutuhkan dukungan lintas sektor, termasuk sinergi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta pelaku usaha.

Advertisement Biaya Admin E-Commerce Dipangkas 50 Persen

Maman mengatakan, pelaku usaha mikro dan kecil yang memasarkan produk lokal dalam negeri melalui platform seperti Shopee, Lazada, TikTok Shop, dan Tokopedia dapat memperoleh fasilitas pengurangan biaya administrasi sebesar 50 persen sesuai ketentuan program.

Ada dua persyaratan utama yang disampaikan, yakni pelaku usaha menjual produk lokal buatan dalam negeri dan telah terdaftar dalam sistem Sapa UMKM.

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Melalui skema tersebut, pemerintah berharap pelaku UMKM memperoleh ruang lebih besar untuk memasarkan produk, meningkatkan daya saing, serta memperluas jangkauan konsumen melalui perdagangan digital.

Namun, fasilitas tersebut tidak otomatis berlaku bagi seluruh penjual. Pelaku usaha perlu memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam program.

Sapa UMKM Perluas Layanan hingga Daerah Terpencil

Selain insentif biaya administrasi, Kementerian UMKM juga mendorong pengembangan sistem Sapa UMKM melalui kesepakatan bersama dengan 14 sekretaris daerah.