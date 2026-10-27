Pengangguran Turun Jadi 4,65 Persen, 7,22 Juta Orang Masih Menganggur: Cukupkah untuk Hidup Layak?

PONTIANAK POST – Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Indonesia tercatat sebesar 4,65 persen pada Mei 2026.

Meski menunjukkan penurunan, angka tersebut masih menyisakan persoalan besar: sebanyak 7,22 juta orang belum memiliki pekerjaan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah angkatan kerja Indonesia mencapai 155,41 juta orang, dengan 148,19 juta orang di antaranya telah bekerja. TPT Mei 2026 turun tipis dibandingkan Februari 2026 yang sebesar 4,68 persen.

Advertisement Data ini menunjukkan perbaikan pasar kerja, tetapi penurunan angka pengangguran belum otomatis menggambarkan kualitas pekerjaan dan kesejahteraan seluruh pekerja.

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Pemerintah Klaim Penyerapan Tenaga Kerja Membaik

Advertisement Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menilai penurunan TPT mencerminkan peran investasi dan aktivitas sektor riil dalam menciptakan kesempatan kerja.

“Capaian TPT 4,65 persen ini mencerminkan keberhasilan berbagai program dorongan sektor riil dan investasi dalam memfasilitasi kebutuhan pasar kerja,” kata Haryo dikutip dari Antara (27/10).

Haryo juga menyebut angkatan kerja Indonesia pada 2026 telah mencapai 155,41 juta orang, hampir dua kali lipat dibandingkan sekitar 83,32 juta orang pada era 1990-an.

Namun, klaim bahwa TPT saat ini merupakan yang terendah sejak 1994 perlu dicermati. Pemerintah menyebut angka pengangguran pada 1994 sebesar 4,36 persen, lebih rendah daripada capaian 2026.

Upah dan Kualitas Pekerjaan Jadi Tantangan

BPS mencatat rata-rata upah buruh pada Mei 2026 sebesar Rp3,39 juta per bulan. Angka ini merupakan rata-rata nasional dan tidak mencerminkan penghasilan setiap pekerja.

Tantangan lain terlihat dari besarnya pekerja informal. Menurut data Sakernas Mei 2026 yang dikutip Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 59,30 persen pekerja berada di sektor informal.