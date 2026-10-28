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Ekonomi

PNM Dukung Perempuan Pontianak Kembangkan Usaha Berbasis Potensi Lokal

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Penulis: Aristono Edi Kiswantoro
Menteri UMKM RI Maman Abdurrahman dalam kegiatan Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) Akbar PNM di Politeknik Negeri Pontianak (Polnep), Senin (26/10/2026).
Menteri UMKM RI Maman Abdurrahman dalam kegiatan Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) Akbar PNM di Politeknik Negeri Pontianak (Polnep), Senin (26/10/2026).

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PONTIANAK POST – PT Permodalan Nasional Madani (PNM) mendukung pengembangan usaha perempuan di Pontianak, Kalimantan Barat, melalui penguatan kapasitas usaha, pendampingan, dan promosi produk lokal.

Dukungan tersebut diwujudkan melalui kegiatan Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) Akbar bertema “Budaya Lestari, Usaha Berseri” pada 26 Oktober 2026.

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Kegiatan ini tidak hanya membekali nasabah dengan pengetahuan usaha, tetapi juga menyediakan fasilitas yang mendukung kebutuhan mereka sebagai pengusaha sekaligus ibu.

PNM menghadirkan area bermain anak atau mini daycare agar nasabah yang membawa buah hati dapat mengikuti kegiatan dengan lebih nyaman.

Layanan pemeriksaan kesehatan juga disediakan untuk membantu nasabah menjaga kesehatan di tengah kesibukan menjalankan usaha dan mengurus keluarga.

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“Kalau ada kegiatan seperti ini, sebagai ibu saya biasanya harus memikirkan anak juga. Jadi, ketika ada tempat untuk anak bermain, saya bisa mengikuti kegiatan dengan lebih tenang. Saya juga bisa sekalian memeriksakan kesehatan. Buat saya, ini membantu karena kebutuhan saya sebagai ibu dan sebagai pengusaha sama-sama diperhatikan,” ujar salah satu nasabah PNM.

Selain fasilitas pendukung, PNM menghadirkan coaching clinic untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan nasabah dalam mengelola usaha. Sesi ini menjadi ruang untuk belajar, bertukar pengalaman, dan mencari cara agar usaha dapat berkembang.

Mengusung tema “Budaya Lestari, Usaha Berseri”, kegiatan tersebut juga mendorong nasabah memanfaatkan potensi lokal sebagai peluang usaha. Edukasi pengelolaan sampah dan penukaran sampah dengan bibit tanaman menjadi bagian dari upaya menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan melalui langkah sederhana.

Pameran produk unggulan nasabah dan Pojok UMKM turut meramaikan kegiatan. Berbagai produk khas Pontianak diperkenalkan kepada pengunjung sebagai upaya memperluas promosi usaha sekaligus mengangkat potensi ekonomi daerah.

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Editor : Aristono Edi Kiswantoro
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