Harga Bensin dan Tarif Listrik Bakal Turun, Ini Langkah yang Dilakukan Pemerintah Vietnam

PONTIANAK POST – Pemerintah Vietnam menyiapkan pemangkasan pajak konsumsi khusus untuk seluruh jenis bensin menjadi 0 persen mulai November 2026. Kebijakan tersebut ditujukan untuk meredam tekanan inflasi sekaligus meringankan beban rumah tangga dan pelaku usaha. Pemerintah juga membuka peluang penurunan tarif listrik ritel.

Mengutip Reuters, Rabu (28/10), usulan pemangkasan pajak itu akan berlaku mulai 1 November 2026 hingga 31 Maret 2027. Saat ini, tarif pajak konsumsi khusus untuk bensin di Vietnam berkisar 7–10 persen.

Advertisement Wakil Perdana Menteri Vietnam Nguyen Van Thang telah meminta Kementerian Keuangan mengkaji dasar hukum, kelayakan, serta dampak kebijakan tersebut.

Pemerintah berharap pengurangan pajak dapat membantu mengendalikan kenaikan harga sekaligus menopang aktivitas ekonomi.

Selain bensin, Thang meminta perusahaan listrik negara, Vietnam Electricity (EVN), menghitung ulang biaya operasional dan memaksimalkan efisiensi. Langkah tersebut diharapkan membuka ruang bagi penurunan tarif listrik rata-rata pelanggan.

Advertisement Kebijakan ini dipertimbangkan di tengah tekanan inflasi dan tantangan mencapai target pertumbuhan ekonomi tahunan minimal 10 persen.

Data resmi menunjukkan inflasi tahunan Vietnam mencapai 5,08 persen pada September 2026, naik dari 4,89 persen pada Agustus. Angka tersebut melampaui target inflasi pemerintah sebesar 4,5 persen untuk tahun ini.