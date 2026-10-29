Proyek PLTN Makin Serius: Siapkan Tapak dan Tender, Pemerintah Kaji Sejumlah Lokasi

PONTIANAK POST — Pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) mulai mendapat perhatian serius sebagai bagian dari strategi diversifikasi energi Indonesia. Di tengah ketergantungan pada batu bara dan meningkatnya kebutuhan listrik, nuklir dinilai berpotensi menyediakan pasokan stabil sekaligus mendukung target penurunan emisi karbon.

Akademisi Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Gogor Arif Handiwibowo mengatakan, sekitar 60 persen pasokan listrik nasional masih ditopang pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Ketergantungan tersebut perlu dikurangi melalui diversifikasi sumber energi, terlebih Indonesia memiliki komitmen mencapai net zero emission pada 2060.

Advertisement “Batu bara Indonesia juga punya masa. Kalau selama 30 tahun kita enggak punya diversifikasi energi yang lain, habis juga kita,” kata Gogor dalam diskusi kelompok terarah di Surabaya, Selasa (27/10).

Menurut dia, pasokan batu bara untuk pembangkit juga menghadapi tantangan ketika harga di pasar global meningkat. Dengan harga batu bara untuk kebutuhan domestik yang dipatok USD70 per ton, pemasok dinilai memiliki insentif lebih besar untuk menjual ke luar negeri saat harga ekspor lebih menguntungkan.

Gogor menilai pengembangan PLTN perlu disiapkan secara hati-hati, termasuk dalam memilih mitra teknologi. Sejumlah negara, seperti Rusia, Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, Amerika Serikat, dan Kanada, telah menawarkan teknologi untuk pengembangan pembangkit nuklir.

Advertisement Guru Besar Bidang Pengoperasian Sistem Tenaga Listrik ITS Rony Seto Wibowo menjelaskan, PLTN dirancang sebagai pembangkit beban dasar atau baseload yang mampu memasok listrik secara stabil dalam jangka panjang. Namun, pengoperasiannya harus terintegrasi dengan pembangkit lain agar pasokan dan kebutuhan listrik tetap seimbang.

Pembangkit energi terbarukan, seperti tenaga surya dan bayu, memiliki produksi yang berubah mengikuti kondisi alam. Karena itu, pembangkit yang fleksibel, seperti pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) dan tenaga air (PLTA), diperlukan untuk menyesuaikan pasokan ketika produksi energi terbarukan berfluktuasi.

“Pembangkit-pembangkit yang berbasis gas itu penting untuk melengketkan antara PLTN yang baseload tadi itu dengan PLTS dan PLTB tadi,” ujar Rony.

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