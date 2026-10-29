Harga Cabai di Pontianak Turun, Satgas Pangan Pastikan Pasokan Stabil

Tim Satuan Tugas (Satgas) Ketahanan Pangan Kota Pontianak memantau ketersediaan, distribusi, dan perkembangan harga kebutuhan pokok di Pasar Flamboyan serta sejumlah supermarket, Kamis (29/10/2026). (Pemkot Pontianak)

PONTIANAK POST – Harga sejumlah kebutuhan pokok di Kota Pontianak terpantau relatif stabil. Harga cabai cakra di Pasar Flamboyan bahkan turun menjadi Rp96 ribu per kilogram, dari sebelumnya sempat mencapai Rp150 ribu per kilogram.

Advertisement Kondisi tersebut diketahui saat Tim Satuan Tugas (Satgas) Ketahanan Pangan Kota Pontianak memantau ketersediaan, distribusi dan perkembangan harga kebutuhan pokok di Pasar Flamboyan serta sejumlah supermarket, Kamis (29/10/2026).

Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah mengatakan, hasil pemantauan menunjukkan kondisi pangan secara umum masih relatif stabil.

Harga cabai yang sebelumnya berada di kisaran Rp120 ribu per kilogram kini turun menjadi Rp86 ribu hingga Rp98 ribu per kilogram.

Advertisement “Cabai tadi mengalami penurunan. Dari sekitar Rp120 ribu, sekarang ada yang Rp96 ribu, Rp98 ribu bahkan Rp86 ribu per kilogram. Penurunannya cukup besar, sekitar 20 persen,” ujarnya.

Selain cabai, harga bawang juga cenderung menurun. Sementara beberapa jenis ikan mengalami sedikit kenaikan. Adapun harga telur ayam dan daging ayam relatif stabil, dengan ketersediaan yang dinilai mencukupi dan distribusi masih berjalan lancar.

“Berdasarkan wawancara dengan para pedagang, sejauh ini tidak ada persoalan dari sisi produksi maupun distribusi. Harga beberapa komoditas yang kita pantau juga relatif stabil,” katanya.

Harga Cabai Turun, Ikan Bergantung Suplai

Salah seorang pedagang cabai cakra di Pasar Flamboyan, Sila (18), mengatakan harga cabai saat ini cenderung turun.

Dua bulan lalu, harga tertinggi sempat mencapai Rp150 ribu per kilogram, kemudian turun menjadi Rp120 ribu dan kini Rp96 ribu per kilogram.

“Sekarang Rp96 ribu per kilogram. Paling mahal sempat Rp150 ribu per kilo dua bulan lalu,” katanya.

Sila menjelaskan, cabai yang dijualnya berasal dari luar Kalbar. Meski harga mengalami penurunan, cabai tetap banyak dicari karena warga Pontianak gemar mengonsumsi makanan pedas.

Sementara itu, harga ikan tongkol sempat mengalami kenaikan. Aditya, salah seorang pedagang ikan di Pasar Flamboyan, menyebut harga tongkol saat ini berada di kisaran Rp38 ribu hingga Rp50 ribu per kilogram.

“Kalau tongkol sekarang Rp45 ribu per kilo. Naik turunnya tergantung suplai, kosong atau tidak,” kata Aditya.

Pemkot Pantau Rantai Pasok hingga Harga

Amirullah mengatakan, kelancaran distribusi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Karena itu, pemantauan tidak hanya dilakukan terhadap harga jual, tetapi juga rantai pasok sejak produksi hingga komoditas tersedia di pasar.

“Kita memastikan mulai dari produksi, distribusi, ketersediaan sampai harga. Faktor-faktor itulah yang menjadi perhatian Satgas Ketahanan Pangan,” katanya.

Pemantauan dilakukan secara rutin sepanjang tahun, baik melalui agenda bulanan, triwulanan maupun semesteran. Hasil pengecekan menjadi bahan evaluasi bersama untuk menentukan langkah yang perlu diambil pemerintah.

Satgas Ketahanan Pangan juga berkoordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan pokok masyarakat tersedia, distribusinya berjalan baik dan harganya tetap terjangkau.

“Yang paling penting kebutuhan pokok masyarakat harus terjamin, tersedia, distribusinya lancar dan harganya tetap terjangkau,” jelasnya.

Pemkot Pontianak tetap memberi perhatian terhadap komoditas yang mengalami perubahan harga cukup besar. Pemantauan dilakukan perangkat daerah terkait, termasuk yang membidangi perdagangan, pangan, pertanian dan perikanan.

“Kita ingin memastikan ketersediaan tetap terjaga dan mengetahui lebih cepat kalau ada pergerakan harga yang tidak wajar,” terangnya.

Jika terjadi lonjakan harga signifikan atau gangguan pasokan, pemerintah dapat mengambil langkah intervensi, termasuk melalui operasi pasar. Amirullah menyebut operasi pasar pernah dilakukan di seluruh kecamatan.

“Kalau dipandang perlu dan terjadi distorsi harga yang tinggi, operasi pasar bisa dilakukan. Seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya,” katanya.

Untuk kondisi saat ini, Amirullah menegaskan belum terdapat persoalan berarti pada pasokan maupun distribusi kebutuhan pokok di Pontianak.