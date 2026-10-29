Bauksit Kalbar Simpan Vanadium: Bahan Baku Baterai Masa Depan, Danantara Siapkan Hilirisasi

PONTIANAK POST — Lumpur merah atau red mud yang dihasilkan dari pengolahan bauksit di Kalimantan Barat berpotensi menyimpan nilai ekonomi lebih besar daripada sekadar residu industri. Sejumlah penelitian menemukan kandungan vanadium di Tayan, Kabupaten Sanggau, dan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, yang berpeluang dikembangkan sebagai bahan baku industri material maju.

Vanadium merupakan unsur yang digunakan dalam pembuatan baja berkekuatan tinggi dan teknologi penyimpanan energi. Salah satu pemanfaatannya adalah Vanadium Redox Flow Battery (VRFB), baterai aliran yang dapat dikembangkan untuk menyimpan listrik dalam skala besar.

Advertisement Peluang tersebut relevan dengan kebutuhan penyimpanan energi ketika pembangkit listrik tenaga surya dan angin menghasilkan listrik secara berfluktuasi. Sistem baterai aliran memungkinkan kapasitas energi ditingkatkan dengan memperbesar volume tangki elektrolit, sehingga menarik untuk aplikasi penyimpanan energi stasioner. Namun, biaya sistem dan elektrolit vanadium masih menjadi tantangan pengembangannya.

Potensi vanadium Kalimantan Barat juga mendapat konteks baru setelah Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengungkapkan besarnya potensi vanadium Indonesia dalam Danantara Technology Innovation Investment Forum (DTIIF) 2026 di Jakarta.

Brian mengatakan, seorang calon investor dari Thailand telah menyampaikan minat membangun industri superkapasitor yang membutuhkan vanadium sebagai bahan baku.

Advertisement “Tadi pagi ada orang Thailand yang ingin bertemu saya ingin membangun superkapasitor baterai masa depan. Dia butuh vanadium. Dia cari vanadium. Kami cek data kita, vanadium kita banyak sekali,” kata Brian.

Pernyataan itu menunjukkan adanya minat industri terhadap pasokan vanadium Indonesia. Meski demikian, belum ada informasi yang memastikan calon investor tersebut akan membangun fasilitas pengolahan di Kalimantan Barat. Peluang daerah ini masih perlu dihubungkan dengan data sumber daya, kebutuhan industri, teknologi ekstraksi, dan kepastian investasi.

Riset Ungkap Kandungan Vanadium

Bukti ilmiah mengenai potensi vanadium di Kalimantan Barat telah tersedia melalui penelitian geologi dan geokimia. Penelitian mahasiswa Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 2022 mengkaji unsur mineral kritis pada profil bauksit laterit, hasil pencucian bauksit, residu, dan red mud dari kawasan Tayan.

Penelitian tersebut menemukan konsentrasi vanadium sebesar 139–183 ppm pada salah satu profil bauksit yang diteliti dan 387–684 ppm pada profil lainnya. Pada sampel bauksit hasil pencucian, konsentrasinya mencapai 384–396 ppm. Sementara itu, sampel red mud mengandung vanadium sekitar 1.180–1.370 ppm. Hasil ini menunjukkan bahwa vanadium dapat terkonsentrasi dalam residu pengolahan, meskipun kadarnya berbeda menurut jenis sampel dan proses yang dilalui.