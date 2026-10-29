Pelaku Usaha Optimistis Ekonomi Kalbar Tumbuh pada 2027, Soroti Pentingnya Iklim Usaha

PONTIANAK POST – Pelaku usaha di Kalimantan Barat berharap pertumbuhan ekonomi pada 2027 semakin kuat dengan dukungan iklim investasi yang kondusif, pembangunan infrastruktur berkualitas, serta pengelolaan lingkungan yang lebih baik.

Owner sekaligus CEO Lavender Estate, Khai, menyampaikan optimisme tersebut setelah menghadiri kegiatan Khatulistiwa Leader Table yang diselenggarakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan itu menghadirkan Wakil Presiden Direktur BCA Armand Wahyudi Hartono sebagai pembicara dan diikuti sejumlah kalangan, termasuk pelaku usaha.

Advertisement Khai mengaku memperoleh banyak wawasan dari pertemuan tersebut. Dia berharap masukan yang diperoleh dapat menjadi bekal bagi dunia usaha dalam menyongsong 2027, seiring harapan terhadap prospek ekonomi Kalbar yang semakin baik.

Menurut dia, pertumbuhan ekonomi daerah perlu ditopang pembangunan infrastruktur yang memadai, terutama jalan dalam kota, jalan penghubung antarkabupaten, dan konektivitas antarwilayah.

Di Kota Pontianak, pembangunan infrastruktur penghubung dinilai penting karena wilayah kota terpisah oleh Sungai Kapuas. Dia menyoroti kebutuhan duplikasi Jembatan Kapuas II serta pembangunan jalan layang (flyover) di persimpangan dengan kepadatan lalu lintas tinggi.

Advertisement Infrastruktur yang berkualitas, kata dia, dapat memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi barang sekaligus meningkatkan daya tarik Kalbar bagi investor.

Lingkungan Jadi Perhatian Investor

Sementara itu, Andreas Acui Simanjaya menilai pertemuan dalam Khatulistiwa Leader Table menjadi bagian dari upaya membangun optimisme dan memperkuat kolaborasi para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk mendorong kemajuan Kalbar.

Menurut dia, Kalbar memiliki potensi investasi yang besar berkat sumber daya alam, konektivitas dengan berbagai wilayah, akses ke negara tetangga, serta dukungan pelabuhan.

Potensi tersebut perlu diimbangi dengan kepastian iklim usaha, pembangunan infrastruktur, dan pengelolaan lingkungan yang baik. Dengan demikian, Kalbar diharapkan semakin menarik sebagai tujuan investasi bagi pengusaha nasional maupun internasional.