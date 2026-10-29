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Ekonomi

Sektor Jasa Serap 61 Persen Tenaga Kerja Singkawang: Polres dan BPS Koordinasi Bantu Pencari Kerja

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Penulis: Aristono Edi Kiswantoro
Tugu Naga Emas di Jalan Niaga, Kota Singkawang, tampil lebih segar setelah dilakukan pengecatan ulang menggunakan produk Mowilex dalam rangka dukungan terhadap perayaan Imlek dan Festival Cap Go Meh
Tugu Naga Emas Singkawang di Jalan Niaga, Kota Singkawang, Kalimantan Barat, menjadi salah satu ikon kota yang menarik perhatian masyarakat dan pengunjung.


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PONTIANAK POST – Sektor jasa menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Kota Singkawang dengan proporsi 61,10 persen berdasarkan data Agustus 2025. Sementara itu, sektor manufaktur menyerap 22,29 persen tenaga kerja dan sektor pertanian 16,60 persen.

Data tersebut menjadi salah satu bahan pembahasan Polres Singkawang bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Singkawang untuk memperkuat upaya membantu masyarakat memperoleh pekerjaan melalui program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN).

Kapolres Singkawang AKBP Dody Yudianto Arruan bersama jajaran menggelar koordinasi dengan Kepala BPS Kota Singkawang Yanuar Lestariadi di Aula BPS, Jalan Jenderal A. Yani, Kamis (29/10).

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Pertemuan tersebut membahas pemanfaatan data ketenagakerjaan untuk memahami kondisi pencari kerja dan mengidentifikasi peluang kerja yang sesuai dengan kebutuhan serta kualifikasi masyarakat.

Kepala BPS Kota Singkawang menjelaskan, data statistik ketenagakerjaan dapat menjadi dasar untuk memetakan potensi lapangan pekerjaan. Sektor perdagangan, transportasi, industri pengolahan, konstruksi, pertanian, dan perikanan menjadi sejumlah bidang yang dapat ditelusuri peluangnya.

Dalam diskusi tersebut, Kasat Binmas Polres Singkawang IPTU Budi Anggoro juga menggali ketersediaan data pengangguran berdasarkan usia, pendidikan, dan wilayah.

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BPS menjelaskan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi ketenagakerjaan. Namun, ketersediaan data hingga tingkat kecamatan atau kelurahan bergantung pada cakupan statistik yang tersedia.

Adapun pendataan pencari kerja secara individu dan informasi lowongan kerja dapat dikoordinasikan lebih lanjut dengan Dinas Tenaga Kerja serta perusahaan.

BPS juga menyoroti lulusan SMA/SMK asal Singkawang yang mencari pekerjaan ke luar daerah, terutama di sektor pertambangan. Kondisi ini menunjukkan pentingnya akses terhadap informasi lowongan kerja yang resmi, aman, dan sesuai dengan kualifikasi pencari kerja.

Kapolres Singkawang mengatakan, program POLIRAN merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat yang membutuhkan kesempatan kerja. Melalui koordinasi lintas instansi yang direncanakan berlangsung rutin setiap Kamis, Polres berupaya membantu menghubungkan pencari kerja dengan pihak terkait.

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Editor : Aristono Edi Kiswantoro
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