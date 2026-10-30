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Ekonomi

Insentif Motor Listrik Tak Kunjung Terealisasi, AISI Minta Kepastian Waktu Pelaksanaan

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Penulis: Uray Ronald

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Ketua Bidang Komersial AISI Yosef Utama. (Antara)
Ketua Bidang Komersial AISI Yosef Utama. (Antara)

 

 

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PONTIANAK POST  – Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) menyambut baik rencana pemerintah memberikan insentif pembelian sepeda motor listrik. Namun, pemerintah diminta memastikan jadwal pelaksanaannya agar tidak membuat konsumen menunda pembelian.

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Ketua Bidang Komersial AISI Yosef Utama mengatakan, pihaknya mendukung kebijakan pemerintah tersebut dan berharap program yang disiapkan dapat memberikan manfaat bagi industri sepeda motor nasional.

"Kita menyambut baik ya, terkait dengan kebijakan subsidi tersebut," ujar Yosef di Jakarta, Jumat (30/10).

Ia menegaskan, AISI akan mengikuti kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Menurutnya, pemerintah diharapkan dapat memberikan program terbaik bagi industri sepeda motor.

"Terus terang kita dalam hal ini ikut ya, ikut dengan kebijakan pemerintah terkait dengan ini. Karena kita yakin pemerintah akan memberikan yang terbaik buat industri," tegasnya.

 

Rencana Pemberian Insentif Tak Kunjung Terealisasi

Meski demikian, Yosef menilai kepastian waktu pelaksanaan insentif perlu diperjelas. Rencana yang sebelumnya dijadwalkan berlaku pada September 2026 itu hingga kini belum terealisasi.

Ia mengingatkan, ketidakpastian jadwal dapat membuat calon pembeli memilih menunda transaksi sambil menunggu insentif diberlakukan.

"Kalau belum pasti sebaiknya nggak perlu dikeluarkan. Karena bisa membuat konsumen menunda pembelian," tutupnya.

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Sebelumnya, pemerintah merencanakan insentif pembelian motor listrik sebesar Rp3 juta per unit dengan anggaran sekitar Rp3 triliun. Skema ini berubah dari rencana awal pemberian insentif sebesar Rp5 juta per unit.

Anggaran tersebut dirancang untuk menyasar hingga satu juta motor listrik produksi dalam negeri. Namun, pemerintah memperkirakan kapasitas produksi motor listrik nasional hingga akhir 2026 baru mencapai sekitar 100 ribu unit.

Pada Agustus 2026, pemerintah menyebut insentif motor listrik paling cepat dapat diberlakukan pada September 2026.*

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Editor : Uray Ronald
Sumber : Antara
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