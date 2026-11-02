Inflasi Oktober 2026 Capai 3,23 Persen: Harga Beras Naik, Pemerintah Andalkan Bansos dan Diskon

PONTIANAK POST – Inflasi tahunan Indonesia pada Oktober 2026 mencapai 3,23 persen, mendekati batas atas sasaran inflasi nasional sebesar 3,5 persen. Meski demikian, pemerintah menilai tekanan harga masih terkendali dan belum menjadi alasan untuk khawatir.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, inflasi masih berada dalam rentang sasaran pemerintah, yakni 2,5 persen plus minus 1 persen.

"Inflasi masih tetap dalam 2,5 plus minus 1 persen, jadi pemerintah tidak khawatir," kata Airlangga usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/11).

Advertisement Menurut dia, kenaikan harga sejumlah komoditas juga perlu dilihat dari dampaknya terhadap pendapatan petani. Karena itu, pemerintah menilai inflasi saat ini masih berada dalam batas yang dapat diterima.

"Yang naik juga terkait dengan penghasilan dari petani, jadi kita biarkan inflasi masih dalam range dengan 2,5 plus minus 1," ujarnya.

Untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, pemerintah mengandalkan sejumlah program, antara lain penyaluran bantuan beras sebanyak 30 kilogram per keluarga. Pemerintah juga menyiapkan bantuan sosial senilai sekitar Rp30 triliun serta diskon khusus menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).

Advertisement Airlangga menjelaskan, berbagai stimulus tersebut diarahkan untuk menjaga daya tahan konsumsi domestik sebagai salah satu penopang pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Oktober 2026 tercatat 3,23 persen secara tahunan (year on year/yoy) dan 0,22 persen secara bulanan (month to month/mtm). Sementara inflasi tahun kalender (year to date/ytd) mencapai 2,40 persen.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan, inflasi tahunan tersebut terjadi seiring kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 109,04 pada Oktober 2025 menjadi 112,56 pada Oktober 2026. Secara bulanan, IHK meningkat dari 112,31 pada September menjadi 112,56 pada Oktober.

Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi salah satu penyumbang utama inflasi tahunan. Kelompok ini mengalami inflasi 4,82 persen dengan andil 1,40 persen terhadap inflasi umum.