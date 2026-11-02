Inflasi Kalbar Tembus 4,17 Persen: Cabai Rawit hingga Beras Jadi Penyumbang Terbesar

PONTIANAK POST – Inflasi Kalimantan Barat pada Oktober 2026 mencapai 4,17 persen secara tahunan (year on year/y-on-y). Angka tersebut melampaui batas atas sasaran inflasi nasional sebesar 3,5 persen. Kenaikan harga cabai rawit, angkutan udara, minyak goreng, bahan bakar rumah tangga, dan beras menjadi sejumlah komoditas yang dominan menyumbang inflasi.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat Muh Saichudin, S.Si., M.Si., menjelaskan sasaran inflasi Kalbar pada 2026 mengikuti target nasional sebesar 2,5 persen dengan deviasi plus minus 1 persen. Dengan demikian, inflasi Oktober telah melampaui batas atas sasaran sebesar 0,67 poin persentase.

Advertisement "Inflasi Kalimantan Barat pada Oktober 2026 secara tahunan mencapai 4,17 persen. Angka ini berada di atas rentang sasaran inflasi nasional yang ditetapkan sebesar 1,5 hingga 3,5 persen," demikian usulan kutipan yang perlu dikonfirmasi kepada Saichudin.

Berdasarkan data BPS Kalimantan Barat, inflasi tersebut membuat Indeks Harga Konsumen (IHK) naik dari 108,24 pada Oktober 2025 menjadi 112,75 pada Oktober 2026.

Dari lima kabupaten/kota yang menjadi wilayah penghitungan IHK, inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Kayong Utara sebesar 5,23 persen dengan IHK 114,34. Sementara terendah tercatat di Kota Pontianak sebesar 3,47 persen dengan IHK 111,16.

Advertisement Secara bulanan (month to month/m-to-m), Kalbar justru mengalami deflasi 0,01 persen pada Oktober 2026. Namun, inflasi tahun kalender (year to date/y-to-d) mencapai 3,63 persen.

BPS mencatat, inflasi tahunan terjadi karena kenaikan harga pada seluruh 11 kelompok pengeluaran. Kelompok transportasi mengalami inflasi tertinggi sebesar 6,44 persen, disusul makanan, minuman, dan tembakau sebesar 6,42 persen.

Kelompok lainnya meliputi perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 2,91 persen; perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga 2,72 persen; perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga 2,37 persen; serta penyediaan makanan dan minuman atau restoran 2,13 persen.

Selanjutnya, kelompok pendidikan mengalami inflasi 2,07 persen; rekreasi, olahraga, dan budaya 1,48 persen; informasi, komunikasi, dan jasa keuangan 1,45 persen; kesehatan 1,38 persen; serta pakaian dan alas kaki 0,67 persen.