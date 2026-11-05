Bidik Ekspor Kalbar Tembus USD5 Miliar, BFATLEX 2027 jadi Pintu Pasar Global

PONTIANAK POST – Kalimantan Barat bersiap memperluas pasar perdagangan internasional melalui Borneo Food, Agriculture, Transport and Logistics Expo 2027 (BFATLEX 2027). Event internasional yang digagas Borneo Investasi Utama (BIU) itu dijadwalkan berlangsung pada 15-17 Juli 2027 di GOR Terpadu A. Yani, Pontianak dan ditargetkan menjadi pintu masuk investasi sekaligus mendorong ekspor daerah hingga USD 5 miliar.

"Kegiatan ini menjadi forum diseminasi dan sosialisasi informasi sekaligus persiapan penyelenggaraan expo internasional yang melibatkan pelaku usaha, investor, serta mitra perdagangan dari dalam dan luar negeri," kata Direktur BIU, Dr Ahmad Saleh dalam media gathering BFATLEX 2027 di Novotel Hotel Pontianak, Kamis (5/11).

BFATLEX 2027 diselenggarakan BIU dengan menggandeng Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kalbar, Indonesia National Shipowner’s Association (INSA), serta Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI).

Ahmad Saleh mengatakan, BFATLEX 2027 dirancang untuk memperkuat posisi Kalbar sebagai pusat perdagangan dan bisnis regional atau regional trade and business hub, sekaligus pusat maritim atau maritime hub di Kalimantan.

Sejumlah negara ditargetkan terlibat dalam expo tersebut. Di antaranya Malaysia, Singapura, Thailand, Australia, Selandia Baru, Jepang, Korea Selatan, Pakistan, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.

Advertisement Keterlibatan negara-negara tersebut diharapkan membuka peluang kerja sama bisnis, memperluas jaringan perdagangan, serta mendorong masuknya investasi asing ke Kalbar.

“Melalui BFATLEX 2027, kami ingin membawa produk unggulan Kalbar ke pasar global sekaligus membuka peluang investasi internasional di sektor pangan, pertanian, transportasi, dan logistik,” ungkapnya.

Baca Juga: Kemenkum Kalbar Dorong Tenun Iban Kapuas Hulu Tembus Pasar Global Lewat Strategi Branding

Ahmad Saleh menambahkan, penguatan perdagangan internasional menjadi penting mengingat nilai ekspor Kalbar dalam lima tahun terakhir masih belum menembus USD3 miliar.

Berdasarkan data yang dipaparkan BIU, nilai ekspor Kalbar tercatat sebesar USD 1,85 miliar pada 2021. Angka tersebut meningkat menjadi USD2,45 miliar pada 2022.

Namun, nilai ekspor kembali turun menjadi USD1,95 miliar pada 2023. Pada 2024, ekspor tercatat sebesar USD2,08 miliar, sebelum kembali menurun menjadi USD1,89 miliar pada 2025.