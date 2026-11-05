Pertumbuhan Ekonomi Kalbar Melambat Dua Kuartal Beruntun, Karhutla jadi Biang Kerok

PONTIANAK POST – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak hanya menyisakan persoalan lingkungan dan kesehatan, tetapi juga ikut menahan laju perekonomian daerah. Di Kalimantan Barat, pertumbuhan ekonomi melambat selama dua kuartal berturut-turut, dari 6,14 persen pada triwulan I-2026 menjadi 5,24 persen pada triwulan III-2026.

Tekanan terhadap perekonomian juga terlihat pada kinerja subsektor kehutanan yang mengalami kontraksi 2,52 persen pada triwulan III-2026. Kondisi ini menjadi salah satu gambaran dampak karhutla terhadap aktivitas ekonomi, terutama di daerah yang terdampak kebakaran.

Advertisement Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan karhutla telah memengaruhi sejumlah aktivitas ekonomi daerah. Dampaknya tidak hanya dirasakan masyarakat yang berhadapan langsung dengan bencana, tetapi juga tercermin dalam kinerja beberapa sektor ekonomi.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh. Edy Mahmud mengatakan, karhutla turut menahan pertumbuhan ekonomi sejumlah provinsi terdampak.

"Karhutla juga berdampak pada menurunnya beberapa aktivitas ekonomi, khususnya pada provinsi yang terdampak," kata Edy dalam konferensi pers rilis BPS di Jakarta, Kamis (5/11).

Advertisement Menurut dia, penurunan kinerja subsektor kehutanan pada triwulan III-2026 cukup tajam. Padahal, pada triwulan sebelumnya subsektor tersebut masih mencatatkan pertumbuhan sebesar 6,02 persen.

Perubahan dari pertumbuhan positif menjadi kontraksi menunjukkan adanya tekanan terhadap aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan kehutanan. Dampaknya turut memengaruhi performa pertumbuhan regional di sejumlah wilayah yang mengalami karhutla.

BPS mencatat kawasan Kalimantan tumbuh 3,96 persen secara tahunan pada triwulan III-2026. Angka tersebut melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 4,68 persen.

Edy menjelaskan, sektor pertanian merupakan salah satu sumber pertumbuhan utama perekonomian Kalimantan. Sektor ini juga mencakup subsektor kehutanan yang kinerjanya terdampak karhutla.