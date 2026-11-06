Harga Beras Naik di Kalimantan dan Sejumlah Wilayah, Bapanas Percepat SPHP serta Bantuan Pangan

PONTIANAK POST- Kenaikan harga beras premium dan medium di sejumlah wilayah Indonesia mendorong pemerintah mempercepat penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta bantuan pangan kepada masyarakat. Kalimantan menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian karena masuk dalam Zona 2, yakni kawasan yang mengalami tekanan kenaikan harga beras.

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Langkah percepatan tersebut dikoordinasikan Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama pemerintah daerah, Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri, dan Perum Bulog. Koordinasi melibatkan jajaran pemerintah di 38 provinsi untuk memastikan distribusi beras berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.

Advertisement Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, Hermawan, mengatakan perkembangan harga beras di sejumlah zona perlu segera diantisipasi agar tidak semakin membebani masyarakat.

"Harga beras premium dan medium di Zona 2 dan Zona 3 semuanya naik, sedangkan di Zona 1 cenderung aman. Karena itu, saya meminta rekan-rekan di daerah untuk mengantisipasinya," kata Hermawan, Jumat (6/11).