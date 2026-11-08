Sambut Nataru, Tiket Transportasi Diskon hingga 30 Persen

PONTIANAK POST - Pemerintah menyiapkan program diskon tarif transportasi saat libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru) untuk mendongkrak mobilitas masyarakat sekaligus menjaga daya beli.

Diskon tiket kereta api (KA) dan kapal laut mencapai 30 persen, sedangkan tiket pesawat mendapat potongan sekitar 11–12 persen.

Advertisement "Periode Nataru ini merupakan salah satu momen yang sangat penting. Nataru menjadi momentum yang sangat krusial bagi pertumbuhan ekonomi kita," ujar Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo kemarin (8/11).

Program diskon transportasi tersebut disiapkan sejak triwulan II 2026 bersamaan dengan stimulus liburan sekolah. Untuk tiket kereta api, PT KAI memberikan potongan 30 persen bagi penumpang kelas ekonomi komersial. Diskon berlaku untuk perjalanan pada 22 Desember 2026 hingga 4 Januari 2027. Kuota yang disediakan mencapai 1.043.896 penumpang.

Sementara itu, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) memberikan diskon 30 persen dari tarif dasar atau setara 27 persen dari total harga tiket kelas ekonomi. Potongan berlaku untuk perjalanan 17 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027 dengan kuota 414.630 penumpang.