Trading Saham Kini Cukup Lewat Chat, Indo Premier Luncurkan INAI dan IPOT X Studio

JAKARTA – Teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) mulai mengubah cara masyarakat berinvestasi di pasar modal. PT Indo Premier Sekuritas menghadirkan terobosan baru melalui INAI (Indonesia AI), asisten investasi berbasis AI yang memungkinkan investor mencari saham, menganalisis pasar hingga menyiapkan transaksi cukup melalui percakapan atau chat.

Inovasi ini menjadi bagian dari pengembangan ekosistem IPOT X Desktop yang juga menghadirkan IPOT X Studio. Platform tersebut menawarkan lebih dari 80 intelligent widgets dengan tampilan multi-display adaptif untuk membantu investor memantau pergerakan pasar dan melakukan analisis secara lebih komprehensif.

President Director & CEO PT Indo Premier Sekuritas, Moleonoto, mengatakan kehadiran INAI dan IPOT X Studio merupakan dua inovasi yang saling melengkapi dalam menyederhanakan pengalaman investasi.

Advertisement INAI mengubah cara investor berinteraksi dengan aplikasi melalui perintah berbasis percakapan. Sementara IPOT X Studio menghadirkan ruang kerja visual yang memungkinkan pengguna mengatur berbagai informasi pasar sesuai kebutuhan analisis.

"Investor tak perlu menavigasi teknologi. Teknologi yang menavigasi intensi investor. Saatnya investor Indonesia naik kelas," ujarnya.

Melalui INAI, investor tidak lagi harus melewati banyak menu untuk menemukan informasi atau menjalankan fungsi perdagangan saham. Pengguna cukup menyampaikan kebutuhan menggunakan bahasa sehari-hari, termasuk dalam berbagai bahasa.

Advertisement INAI dirancang memiliki kemampuan pencarian saham, analisis saham dan pasar, analisis portofolio, hingga membantu menyiapkan instruksi transaksi beli dan jual. Fitur lainnya mencakup perubahan dan pembatalan pesanan, serta pemasangan stop loss untuk membantu pengelolaan risiko.

Investor, misalnya, dapat meminta sistem mencarikan saham dengan likuiditas tinggi, fundamental yang membaik, dan momentum teknikal yang menguat. Pengguna juga dapat menyampaikan skenario transaksi berdasarkan harga tertentu.

Pendekatan ini menggunakan teknologi natural language processing dan AI reasoning untuk menerjemahkan percakapan menjadi informasi, kriteria pencarian, maupun rancangan instruksi perdagangan yang lebih terstruktur.

INAI juga mengusung dua peran sekaligus, yakni sebagai navigator dan assistant bagi investor. Sebagai navigator, sistem membantu pengguna menemukan informasi pasar, membaca indikator teknikal, mengidentifikasi pergerakan saham, hingga membandingkan sejumlah emiten.