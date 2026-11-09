BRI Buka Peluang Merger Anak Usaha, Investor Perlu Mencermati

PONTIANAK POST – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) membuka peluang melakukan konsolidasi, merger, hingga akuisisi anak usaha. Rencana tersebut menjadi bagian dari agenda perampingan badan usaha milik negara (BUMN) yang dijalankan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Bagi investor dan pemegang saham BBRI, langkah ini menjadi salah satu perkembangan penting yang perlu dicermati. Konsolidasi anak usaha berpotensi mengubah struktur bisnis grup, meningkatkan efisiensi operasional, sekaligus memengaruhi kontribusi masing-masing entitas terhadap kinerja konsolidasi perseroan.

Advertisement Wakil Direktur Utama BRI Viviana Dyah Ayu R.K. mengatakan, perseroan mendukung upaya penguatan dan optimalisasi portofolio BUMN untuk membangun perusahaan negara yang lebih efisien, kompetitif, dan mampu menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang.

”Memang terkait dengan hal streamlining ini, kemungkinan besar nanti memang akan ada aksi-aksi korporasi, baik itu bentuknya konsolidasi, merger ataupun akuisisi,” ujar Viviana dalam paparan kinerja BRI di Jakarta, Senin (9/11).

Meski demikian, setiap keputusan terkait perampingan anak usaha akan didasarkan pada kajian komprehensif dan tetap mengikuti ketentuan regulator. BRI juga memastikan keterbukaan informasi sesuai aturan yang berlaku.

Advertisement Sebelumnya, pada April 2026, BRI mengumumkan pengalihan saham anak usahanya di bidang manajemen investasi, PT BRI Manajemen Investasi (BRI-MI), kepada Danantara. Langkah tersebut menjadi bagian dari konsolidasi ekosistem pengelolaan aset BUMN.

LABA BRI TUMBUH 16,8 PERSEN

Di tengah agenda konsolidasi, kinerja keuangan BRI hingga September 2026 menunjukkan pertumbuhan positif. Perseroan membukukan laba bersih konsolidasi Rp48,2 triliun, meningkat 16,8 persen secara tahunan (year-on-year/YoY) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp41,2 triliun.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi mengatakan, optimisme terhadap prospek bisnis ke depan didukung transformasi melalui agenda BRIvolution Reignite. Strategi tersebut diarahkan untuk memperkuat bisnis inti sekaligus membangun sumber pertumbuhan baru.