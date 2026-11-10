Jelang Akhir 2026, Nilai Ekspor Komoditas Karantina Kalbar Meroket Tajam Hingga 175 Persen

PONTIANAK POST – Nilai ekspor produk hewan, ikan, dan tumbuhan asal Provinsi Kalimantan Barat mengalami peningkatan signifikan. Memasuki penghujung tahun 2026, nilai ekspor ketiga sektor tersebut tercatat naik sebesar 175 persen.

Hal tersebut disampaikan Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Barat, Ferdi, usai menggelar sosialisasi perkarantinaan bersama sejumlah pemangku kepentingan (stakeholder), Senin (9/11) di Aming coffee Jalan Putri Candramidi.

Ferdi mengatakan, salah satu fokus pelayanan Balai Karantina adalah memberikan dukungan terhadap kegiatan ekspor berbagai komoditas unggulan yang berasal dari Kalimantan Barat. Dukungan tersebut dilakukan melalui pelayanan perkarantinaan guna memastikan produk yang akan dikirim ke luar negeri memenuhi persyaratan yang ditetapkan negara tujuan.

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"Salah satu pelayanan kami adalah mendukung ekspor produk-produk yang berasal dari Provinsi Kalimantan Barat. Memasuki akhir tahun 2026, nilai ekspor produk hewan, ikan, dan tumbuhan mengalami peningkatan sebesar 175 persen," ungkapnya.

Dari sektor hewan, terdapat lima komoditas yang menjadi produk unggulan ekspor, yakni sarang burung walet, daging sapi olahan, ayam olahan, pakan ternak, dan madu.

Advertisement Sementara itu, untuk sektor perikanan, komoditas yang diekspor meliputi ikan arwana, udang, ikan bawal, ikan betutu, kerang, dan ikan tenggiri.

Adapun dari sektor tumbuhan, produk ekspor didominasi komoditas kelapa sawit beserta turunannya, kelapa bulat dan produk turunannya, karet, serta pinang.

Menurut Ferdi, keberagaman komoditas tersebut menunjukkan besarnya potensi sumber daya alam Kalimantan Barat yang memiliki peluang untuk terus dikembangkan di pasar internasional.