Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen Dinilai Belum Cerminkan Kondisi Riil Masyarakat

PONTIANAK POST – Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diproyeksikan bertahan di kisaran 5 persen dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil masyarakat. Di balik angka pertumbuhan tersebut, sejumlah persoalan struktural masih membayangi, mulai dari melemahnya daya beli kelas menengah, kualitas lapangan kerja, tekanan inflasi, hingga risiko pelemahan nilai tukar rupiah.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, kondisi itu mengingatkan pada situasi ekonomi Indonesia pada 1996. Saat itu, pertumbuhan ekonomi masih tinggi dan Indonesia dipuji sebagai salah satu macan Asia. Namun, capaian tersebut tidak sepenuhnya menggambarkan kekuatan fundamental ekonomi.

Advertisement “Kondisi serupa berpotensi kembali terjadi pada 2026. Terlebih, Indonesia menghadapi sejumlah risiko eksternal yang dapat memicu tekanan terhadap pasar keuangan dan perekonomian domestik,” kata Bhima dalam Jawa Pos Leadership Forum, Selasa (10/11).

Risiko Gelembung Investasi AI

Bhima menyoroti dua risiko eksternal yang perlu diwaspadai, yakni potensi gelembung investasi kecerdasan buatan atau AI bubble dan gejolak pasar keuangan global. Jika gelembung investasi AI pecah, dampaknya berpotensi merembet ke pasar saham Indonesia hingga nilai tukar rupiah.

Advertisement “Kalau sampai terjadi bubble pada AI, efek berantainya bisa kena ke pasar saham Indonesia, bisa ke rupiah. Investor akhirnya menarik dana dari aset yang berisiko,” jelasnya.

Di dalam negeri, persoalan daya beli masyarakat juga semakin nyata. Bhima menilai, peningkatan volume transaksi digital tidak otomatis menunjukkan kemampuan belanja masyarakat semakin kuat. Nilai rata-rata transaksi justru perlu dicermati.

Dia mencontohkan transaksi menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Meski volumenya terus meningkat, rata-rata nilai transaksi justru mengalami penurunan signifikan sepanjang 2025 hingga semester I 2026 berdasarkan pemantauan Celios.

“Kalau tahun lalu rata-rata transaksi Rp91.500, sekarang hanya Rp47 ribu. Berarti sudah ada persoalan terhadap daya beli masyarakat,” tuturnya.