Alarm Ekonomi! Belanja via QRIS Warga Indonesia Turun Tajam

PONTIANAK POST – Ramainya transaksi menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) ternyata belum mencerminkan penguatan daya beli masyarakat. Di tengah peningkatan volume transaksi digital, rata-rata nilai belanja melalui QRIS justru turun tajam, dari Rp91.500 menjadi hanya Rp47 ribu.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai penurunan tersebut menjadi salah satu indikasi melemahnya daya beli masyarakat. Karena itu, peningkatan aktivitas transaksi digital tidak bisa langsung dimaknai sebagai tanda konsumsi rumah tangga semakin kuat.

Advertisement “Kalau tahun lalu rata-rata transaksi Rp91.500, sekarang hanya Rp47 ribu. Berarti sudah ada persoalan terhadap daya beli masyarakat,” kata Bhima dalam Jawa Pos Leadership Forum, Selasa (10/11).

Menurut Bhima, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 5 persen belum sepenuhnya mencerminkan situasi yang dihadapi masyarakat. Di balik angka pertumbuhan yang terlihat solid, terdapat tekanan terhadap konsumsi, terutama pada kelompok kelas menengah.

Konsumsi Ditopang Tabungan dan Pinjaman

Advertisement Bhima melihat sebagian masyarakat mulai mengandalkan tabungan, pinjaman, hingga gadai untuk mempertahankan konsumsi. Tekanan daya beli juga terlihat pada aktivitas hiburan dan rekreasi.

Pertumbuhan sektor akomodasi, makanan dan minuman, hotel, restoran, serta kafe belum tentu menunjukkan kemampuan belanja masyarakat semakin kuat. Sebab, sebagian konsumsi, termasuk pembelian tiket konser musik, justru dibiayai melalui cicilan dan pinjaman.

Kelompok kelas menengah menjadi salah satu yang paling merasakan tekanan. Mereka tidak banyak memperoleh subsidi maupun perlindungan sosial, sementara beban pajak dan pengeluaran rutin tetap harus ditanggung.

Bhima mengingatkan, persoalan tersebut perlu dibaca bersama indikator ekonomi lainnya, bukan hanya angka pertumbuhan ekonomi atau peningkatan volume transaksi digital.