Kadin Kalbar Dorong PLTN Beroperasi 2032, Sambas hingga Ketapang Masuk Potensi Lokasi

PONTIANAK POST – Pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) mulai dilirik sebagai salah satu solusi untuk memperkuat ketahanan energi Kalimantan Barat (Kalbar). Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kalbar mendorong realisasi PLTN agar daerah ini memiliki pasokan listrik yang lebih kuat, mandiri, dan mampu menopang pertumbuhan ekonomi.

Ketua Komite Tetap Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan (EBT) Kadin Kalbar, Taswan S. Danasaputro, mengatakan ketersediaan listrik yang andal menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat maupun dunia usaha. Terutama sektor industri yang membutuhkan pasokan energi secara berkelanjutan.

Advertisement Menurutnya, keterbatasan pasokan listrik yang berpotensi memicu pemadaman bergilir dapat mengganggu operasional perusahaan sekaligus mengurangi daya tarik investasi di Kalbar.

Dia menyebutkan Kabupaten Sambas, Ketapang, dan Bengkayang masuk dalam pembahasan potensi pengembangan PLTN. Taswan berharap pembangkit tersebut sudah dapat beroperasi pada 2032.

"Kalau sudah mulai 2032 sudah beroperasi, maka rakyat di Kalimantan Barat ini memiliki sumber pasokan listrik yang lebih kuat dan mandiri," ujarnya dalam diskusi Kupas Tuntas Energi: Pemanfaatan PLTN untuk Daerah di Kampus Pascasarjana FISIP Universitas Tanjungpura, Selasa (10/11/2026).

Advertisement Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Tanjungpura, Netty Herawati, menilai potensi uranium di Kalbar juga menjadi peluang yang dapat dipertimbangkan dalam pengembangan energi daerah.

Dia menyebut Kalbar menghadapi ironi karena memiliki potensi sumber daya energi yang besar, tetapi masih dihadapkan pada persoalan pasokan listrik.

Ketertarikannya terhadap persoalan tersebut bermula dari penelitian mengenai kelistrikan Kalbar pada 2010. Dalam penelitian itu, Netty menemukan ketidakstabilan pasokan listrik telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat, termasuk kerusakan peralatan elektronik rumah tangga.

Persoalan tersebut semakin terasa ketika kebutuhan listrik meningkat pada periode tertentu, seperti saat Lebaran.