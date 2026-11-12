Penerimaan Opsen PKB dan BBNKB Pontianak Tembus Rp120,60 Miliar hingga Oktober 2026

Advertisement Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan membuka Capacity Building dan Sinergitas Kolektor Kelurahan dalam Optimalisasi Penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB Kota Pontianak di Hotel Borneo Pontianak, Kamis (12/11/2026). (Pemkot Pontianak)

PONTIANAK POST - Penerimaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Kota Pontianak mencapai sekitar Rp120,60 miliar hingga 30 Oktober 2026.

Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pontianak, realisasi Opsen PKB tercatat Rp71,65 miliar atau 81,33 persen dari target. Sementara Opsen BBNKB mencapai Rp48,95 miliar atau 82,33 persen dari target.

Capaian tersebut menunjukkan penerimaan dari kedua jenis opsen pajak itu masih terus berjalan menjelang akhir 2026.

Penerimaan Opsen Pajak 2025 Capai Rp124,87 Miliar

Pada 2025, penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB Kota Pontianak mencapai Rp124,87 miliar. Jumlah tersebut setara sekitar 22,92 persen dari total penerimaan pokok pajak daerah.

Rinciannya, Opsen PKB menghasilkan Rp78,26 miliar atau 114,24 persen dari target. Adapun Opsen BBNKB mencapai Rp46,62 miliar atau 119,94 persen dari target.

Capaian kedua jenis pajak tersebut melampaui target yang ditetapkan pada tahun tersebut.

Pemkot Pontianak Perkuat Optimalisasi Penerimaan

Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengatakan optimalisasi penerimaan opsen pajak menjadi bagian dari upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Penerimaan pajak daerah menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, serta berbagai program yang menyentuh kebutuhan masyarakat.

"Mudah-mudahan melalui kegiatan ini kita bisa memaksimalkan penerimaan daerah untuk mendukung pembangunan Kota Pontianak," ujarnya saat membuka Capacity Building dan Sinergitas Kolektor Kelurahan dalam Optimalisasi Penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB Kota Pontianak di Hotel Borneo Pontianak, Kamis (12/11/2026).

Kebijakan opsen pajak daerah mulai berlaku pada 5 Januari 2025 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Melalui kebijakan tersebut, penerimaan yang sebelumnya diperoleh melalui mekanisme bagi hasil berubah menjadi penerimaan perpajakan daerah secara langsung melalui opsen.