MSCI Keluarkan Delapan Saham Indonesia dari Indeks Global, BEI Beri Tanggapan

PONTIANAK POST – Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengeluarkan delapan saham Indonesia dari jajaran indeks global dalam peninjauan berkala November 2026. Meski demikian, dampak perubahan komposisi tersebut terhadap pasar saham domestik dinilai relatif terbatas.

Keputusan pengelola indeks global itu diumumkan Rabu (11/11) malam waktu Eropa Tengah. Perubahan tersebut merupakan bagian dari mekanisme rutin rebalancing untuk menyesuaikan komposisi indeks.

Advertisement Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik mengatakan, pihaknya menghormati keputusan dan independensi MSCI sebagai penyedia indeks global. Menurutnya, perubahan komposisi saham merupakan hal yang lazim dalam setiap periode peninjauan.

"Kami kira itu adalah kegiatan rutin yang dilakukan oleh global index provider. Ada beberapa saham dikeluarkan dari Standard Cap, ada satu saham keluar dari Standard tapi pindah ke Small Cap, dan ada beberapa saham yang keluar dari Small Cap. Kami tentu selalu menghormati kewenangan dan independensi dari global index provider," kata Jeffrey di Jakarta, Kamis (12/11).

Jeffrey menyebut BEI telah mencermati laporan hasil peninjauan MSCI. Pengurangan jumlah saham dalam indeks juga terjadi di sejumlah bursa kawasan Asia Pasifik.

Advertisement "Kalau kita pelajari report yang disampaikan, khususnya di bursa-bursa Asia Pasifik, mungkin karena kondisi pasar global, memang banyak yang dikeluarkan dari proses rebalancing tersebut," tuturnya.

Dampak Dinilai Terbatas

Head of Research & Chief Economist Mirae Asset Sekuritas Indonesia Rully Arya Wisnubroto menilai, tekanan akibat perubahan komposisi indeks MSCI kali ini tidak terlalu besar.

Salah satu contohnya adalah risiko penghapusan saham PT Barito Pacific Tbk (BRPT) yang dinilai telah tercermin dalam pergerakan harga saham tersebut.