Rupiah Tembus Rp18.241, Tapi IHSG Malah Menguat Tajam

PONTIANAK POST – Nilai tukar rupiah kian tertekan hingga ditutup di level Rp18.241 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Kamis (12/11). Penguatan dolar AS akibat meningkatnya ekspektasi kenaikan suku bunga bank sentral AS, The Federal Reserve (The Fed), menjadi salah satu pemicu pelemahan mata uang Garuda.

Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas Bank Indonesia (BI) Erwin Gunawan Hutapea menjelaskan, tekanan terhadap rupiah dalam beberapa hari terakhir dipengaruhi perubahan ekspektasi pasar terhadap kebijakan moneter AS. Investor mulai memperkirakan kemungkinan kenaikan suku bunga pada pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) Desember 2026. Ekspektasi tersebut bahkan berlanjut hingga 2027.

Advertisement Spekulasi kenaikan suku bunga itu menguat setelah inflasi AS tercatat lebih tinggi daripada perkiraan. Kondisi tersebut mendorong penguatan dolar AS hingga indeks dolar (DXY) mencapai 102,96. Angka itu menjadi level tertinggi sejak Maret 2025.

"Pergerakan nilai tukar rupiah dan mata uang negara kawasan dalam beberapa hari terakhir terutama dipengaruhi oleh meningkatnya ekspektasi kenaikan suku bunga AS pada FOMC Desember 2026 dan berlanjut hingga 2027," kata Erwin, Kamis (12/11).

Selain penguatan dolar, kenaikan imbal hasil (yield) surat utang pemerintah AS turut mendorong investor mengalihkan dana dari pasar keuangan negara berkembang. Kondisi ini menambah tekanan terhadap mata uang negara-negara di kawasan, termasuk Indonesia.

Advertisement Dari dalam negeri, tekanan terhadap rupiah juga dipengaruhi kekhawatiran pasar mengenai potensi penurunan klasifikasi pasar saham Indonesia oleh pengelola indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI). Dinamika perekonomian domestik serta meningkatnya kebutuhan valuta asing (valas) menjelang akhir tahun turut menjadi faktor penekan.

Meski demikian, Erwin menyebut pelemahan rupiah masih sejalan dengan pergerakan mata uang negara-negara kawasan. Secara bulanan, rupiah melemah 0,11 persen. Sementara itu, cadangan devisa Indonesia masih terjaga sebesar USD146,8 miliar pada akhir Oktober 2026.

IHSG Justru Menguat

Di tengah tekanan terhadap rupiah, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) justru bergerak berlawanan arah. IHSG ditutup di level 5.250,90 atau menguat tajam 2,66 persen pada perdagangan Kamis (12/11).

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (Unair) Rahma Gafmi menilai, pergerakan rupiah dan IHSG dipengaruhi kombinasi sentimen eksternal dan domestik. Salah satunya ekspektasi terhadap kebijakan suku bunga The Fed yang kembali menguat.