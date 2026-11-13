Bela Petani Sawit di IPOC 2026, Wamenlu RI Kritik Keras Standar Ganda Eropa Terhadap Industri Sawit

PONTIANAK POST – Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI, Arif Havas Oegroseno, melontarkan kritik tajam terhadap masifnya tekanan global yang menyasar industri kelapa sawit nasional. Ia menilai bahwa rentetan kampanye negatif tersebut tidak sekadar memukul telak sektor korporasi perkebunan, melainkan turut mengancam peri kehidupan jutaan petani kecil yang tersebar luas di berbagai negara berkembang.

Berbicara di hadapan delegasi Indonesia Palm Oil Conference (IPOC) 2026 di Nusa Dua, Bali, pada Kamis (12/11), Arif mendesak adanya penerapan standar uji tuntas (due diligence) yang adil dan setara bagi seluruh lini industri. "Serangan terhadap sawit adalah serangan terhadap petani kecil negara-negara berkembang," tegas Arif Havas saat menyampaikan special address di podium utama.

Wamenlu mengingatkan kembali kepada komunitas internasional bahwa komoditas strategis ini memiliki urat nadi yang sangat bergantung pada tetesan keringat para petani kecil. Berdasarkan data estimasi yang dirilis oleh UNCTAD, saat ini tercatat ada sekitar 7 juta pekebun skala kecil di seluruh penjuru dunia yang bahu-membahu menyuplai hingga 40 persen total produksi minyak sawit global.

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Khusus di daratan Indonesia, denyut nadi ekonomi dari lebih dari 40 persen total areal perkebunan sawit digerakkan langsung oleh kelompok petani kecil, di mana hampir 3 juta jiwa menggantungkan piring nasi mereka dari komoditas ini. Rasio ketergantungan serupa juga mendominasi negara produsen lain, seperti Malaysia yang memiliki sekitar 500 ribu pekebun, Nigeria dengan kontribusi petani yang menembus angka 80 persen, hingga Kolombia yang mencatatkan tiga dari empat produsennya berasal dari pekebun skala kecil.

Di tengah besarnya porsi kontribusi warga tersebut, Arif mengidentifikasi bahwa industri ini justru tengah dikepung oleh empat instrumen pembatasan internasional, yakni cengkeraman regulasi, penetapan tarif sepihak, diskriminasi kebijakan finansial, hingga orkestrasi narasi negatif. Salah satu anomali paling mencolok yang menjadi sorotan tajamnya adalah penerapan syarat pembiayaan dari perbankan Eropa yang dinilai mengusung standar ganda.

Advertisement Merujuk pada catatan laporan koalisi organisasi masyarakat sipil, sejumlah lembaga keuangan raksasa yang tega menutup keran modal bagi sektor sawit justru terbukti leluasa menggelontorkan dana miliaran dolar untuk memodali perusahaan produsen senjata api. "Seorang petani sawit harus membuktikan bahwa ia tidak merusak satu pohon pun. Sementara itu, produsen rudal cukup membuktikan bahwa ia sanggup membayar utangnya," ungkapnya menelanjangi ketidakadilan tersebut.

Saat ini, para pahlawan devisa di tingkat tapak terus ditekan oleh tuntutan pembuktian administrasi yang semakin birokratis dan menguras energi. Mereka diwajibkan menyetorkan rentetan data ketertelusuran rantai pasok, hasil pemetaan geolokasi lahan, hingga tumpukan dokumen legalitas demi menggaransi bahwa hamparan kebun mereka bersih dari noda deforestasi. Kegagalan dalam merespons tumpukan syarat birokrasi ini akan berujung sangat fatal, mulai dari penolakan produk di pasaran hingga terputusnya akses pembiayaan modal usaha.

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Berbanding terbalik dengan penderitaan petani, proses pencairan kredit bagi industri persenjataan militer justru lebih banyak ditimbang semata-mata dari aspek kelayakan status kredit dan kesanggupan bayar pinjaman. Konsekuensi kerusakan ekosistem lingkungan maupun dampak kemanusiaan dari moncong senjata berdaya ledak tinggi tersebut seolah luput dari radar pengawasan yang setara. Lebih jauh, Arif juga membongkar adanya benang merah yang kuat antara aliran pendanaan publik Eropa, manuver organisasi nonpemerintah (LSM), dan proses perumusan regulasi pembatasan peredaran sawit.

Ia membeberkan fakta ironis bahwa sejumlah LSM yang vokal mengkampanyekan boikot sawit ternyata asyik menikmati guyuran dana publik Eropa, sembari bergerilya melobi para regulator di kursi pemerintahan. "Semuanya legal dan tercatat publik. Tapi lingkarannya jelas: regulator mendanai pengkampanye, pengkampanye melobi regulator. Dan yang membayar adalah petani di Jambi, di Malaysia, di Nigeria," katanya membeberkan lingkaran setan tersebut.

Ketimpangan perlakuan ini terasa semakin menyayat hati ketika Wamenlu membandingkan kewajiban pelaporan emisi karbon antara sektor perkebunan sawit dengan aktivitas militer dunia yang menyumbang sekitar 5,5 persen dari total emisi global. Emisi raksasa dari ribuan alat tempur tersebut hingga kini belum tersentuh oleh paksaan kewajiban pelaporan lingkungan yang setara dari negara-negara Barat. "Petani kecil harus melakukan geolokasi lahan dua hektarenya, sementara rudal jelajah tidak mengajukan pernyataan uji tuntas apa pun," ujarnya menegaskan poin diskriminasi tersebut.