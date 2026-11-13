Harga CPO Diprediksi Tembus RM5.000 pada 2027, El Niño Tekan Produksi Sawit Indonesia

PONTIANAK POST – Harga minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dunia berpeluang mengalami kenaikan signifikan pada 2027. Dampak fenomena El Niño terhadap produktivitas perkebunan sawit, terutama di Indonesia, diperkirakan memicu penurunan produksi sekaligus memperketat pasokan minyak nabati global.

Sejumlah analis industri memperkirakan tekanan pasokan mulai terasa pada awal 2027. Kondisi tersebut diperkirakan semakin kuat ketika produksi Indonesia melemah dan persediaan minyak sawit Malaysia mulai menyusut.

Managing Director Glenauk Economics, Julian McGill, menjelaskan bahwa dampak El Niño terhadap produktivitas tanaman kelapa sawit tidak terjadi secara langsung. Ada jeda waktu sekitar delapan hingga sepuluh bulan sebelum pengaruh kekeringan tercermin dalam penurunan produksi.

Advertisement Baca Juga: Bela Petani Sawit di IPOC 2026, Wamenlu RI Kritik Keras Standar Ganda Eropa Terhadap Industri Sawit

“Tahun ini, harga CPO sempat menguat dua kali karena faktor energi dan isu El Niño. Namun, kenaikan itu juga diikuti penurunan harga akibat rekor pasokan di Malaysia,” paparnya saat sesi terakhir 22nd Indonesian Palm Oil Conference and 2027 Price Outlook (IPOC 2026), 13 November 2026, di Bali International Convention Centre (BICC), The Westin Resort Nusa Dua, Bali.

Menurut McGill, dampak kekeringan terhadap hasil perkebunan sawit diperkirakan mulai terlihat pada triwulan pertama 2027. Sejumlah sentra perkebunan di Indonesia menjadi wilayah yang perlu diperhatikan karena mengalami kondisi kekeringan.

Advertisement Berkurangnya produksi berpotensi membatasi kemampuan Indonesia memenuhi kebutuhan ekspor. Situasi ini juga dipengaruhi kebijakan mandatori biodiesel yang menyerap sebagian produksi CPO untuk kebutuhan dalam negeri.

Keterbatasan pasokan dari Indonesia diperkirakan membuka ruang bagi Malaysia untuk meningkatkan ekspor dan mengambil sebagian pangsa pasar Indonesia. Namun, tambahan ekspor tersebut berpotensi mengurangi persediaan CPO Malaysia, mengingat kapasitas produksinya juga memiliki keterbatasan.

Secara keseluruhan, McGill memperkirakan pasokan CPO global akan berkurang sekitar 4,6 juta ton pada 2027.

“Reaksi kenaikan harga akan mulai terasa saat stok CPO di Malaysia mulai berkurang. Saya melihat harga CPO bisa menguat ke area 5.000 ringgit per metrik ton pada pertengahan 2027,” ujarnya.

Ia menambahkan, arah pergerakan harga juga akan dipengaruhi keputusan pemerintah Indonesia terkait mandatori biodiesel. Peningkatan kewajiban pencampuran biodiesel berarti semakin besar volume CPO yang diserap pasar domestik.