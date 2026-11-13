Industri Sawit Indonesia Hadapi Persaingan Global, India dan Pakistan Makin Selektif Memilih Pemasok

PONTIANAK POST – Industri kelapa sawit Indonesia menghadapi tantangan mempertahankan daya saing di tengah persaingan pasar minyak nabati dunia yang semakin ketat. Meski Asia masih menjadi tujuan utama ekspor, negara importir seperti India dan Pakistan kini memiliki lebih banyak pilihan sumber pasokan.

Faktor harga menjadi pertimbangan penting bagi kedua negara tersebut dalam menentukan komoditas minyak nabati yang akan dibeli. Kondisi ini menuntut produsen sawit Indonesia untuk terus menjaga keunggulan harga di tengah meningkatnya persaingan dengan minyak kedelai dan bunga matahari.

Executive Chairman Asian Palm Oil Alliance (APOA), Atul Chaturvedi, mengungkapkan bahwa kebutuhan minyak nabati India masih sangat besar. Dalam periode November 2025 hingga Oktober 2026, India tercatat mengimpor sebanyak 16,94 juta ton minyak nabati. Dari jumlah tersebut, 8,22 juta ton merupakan minyak sawit.

”Dari total impor minyak sawit, pasokan Indonesia sekitar 3,25 juta ton dan Malaysia sekitar 3,32 juta ton. Kondisi ini berbeda dengan beberapa tahun sebelumnya, dimana Indonesia menguasai sekitar 70 persen pasokan minyak sawit di India,” ungkapnya di Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) di Hotel The Westin Nusa Dua, Bali (13/11)

Menurut Atul, kebutuhan impor minyak nabati India diperkirakan tetap berada pada kisaran 16–17 juta ton per tahun hingga 2031. Meski volumenya relatif stabil, persaingan antarkomoditas diperkirakan semakin terbuka karena India semakin leluasa menentukan pilihan berdasarkan harga.

Advertisement Selain minyak sawit, India juga mengandalkan minyak kedelai dan minyak bunga matahari untuk memenuhi kebutuhan domestik. Pilihan pasokan dari berbagai negara, termasuk China, Nepal, Kolombia, Papua Nugini, dan Filipina, turut memperluas persaingan di pasar tersebut.

Situasi ini membuat posisi minyak sawit Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan besarnya permintaan. Menjaga harga tetap kompetitif menjadi salah satu kunci agar produk sawit tetap diminati pembeli India.

Atul menilai harga masih menjadi alasan utama negaranya mengimpor minyak sawit. Namun, keunggulan tersebut mulai menghadapi tantangan karena harga minyak kedelai kini semakin mendekati harga minyak sawit.

Perubahan itu tidak terlepas dari peningkatan produksi kedelai di sejumlah negara, termasuk China dan Amerika Serikat (AS), yang memperkuat ketersediaan minyak kedelai di pasar internasional.

”Kami tidak seperti Eropa yang sangat peduli dengan keberlanjutan. Namun, kami sangat sensitif terhadap harga,” tegasnya.