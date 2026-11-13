AirBorneo Resmi Buka Rute Kuching–Jakarta: Kurang Dua Jam, Tak Perlu Transit Pontianak

PONTIANAK POST – Masyarakat Kalimantan Barat kini memiliki alternatif perjalanan ke Jakarta melalui Kuching tanpa harus transit di Bandara Supadio Pontianak. Maskapai milik Pemerintah Sarawak, AirBorneo, resmi membuka penerbangan langsung Kuching–Jakarta, Jumat (13/11), dengan waktu tempuh kurang dari dua jam. Rute ini sekaligus memperkuat konektivitas udara antara Sarawak dan Indonesia.

Penerbangan perdana tersebut dilepas langsung Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuching, Jumat sore.

Advertisement Pesawat Boeing 737-800 dengan nomor penerbangan MY396 bertolak dari Kuching menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta. Penerbangan ini menjadi layanan jet pertama AirBorneo menuju Indonesia.

Abang Johari mengatakan, Jakarta merupakan destinasi internasional kedua AirBorneo di kawasan ASEAN setelah Singapura. Pembukaan rute tersebut menjadi bagian dari strategi Sarawak memperluas konektivitas udara dengan pusat-pusat ekonomi regional.

Menurutnya, penerbangan langsung ke Jakarta berpotensi mendorong perdagangan, investasi, pariwisata hingga pelayanan kesehatan antara kedua wilayah.

Advertisement Salah satu peluang yang disorot adalah wisata kesehatan atau medical tourism. Masyarakat Indonesia, khususnya yang membutuhkan layanan medis spesialis, kini memiliki alternatif perjalanan lebih mudah menuju rumah sakit swasta di Sarawak.

"Ini destinasi kedua selepas Singapura dalam laluan ASEAN kita. Selepas ini, apabila pesawat kita bertambah, kita juga akan melihat kemungkinan untuk terbang ke Bangkok," ujarnya kepada wartawan setelah melepas penerbangan perdana tersebut.

TIGA KALI SEPEKAN

Rute langsung Kuching–Jakarta dijadwalkan beroperasi tiga kali sepekan, yakni setiap Senin, Jumat, dan Minggu.