Ekspor Sawit Indonesia Diproyeksikan Turun 12,27 Persen pada 2027

Advertisement Buah kelapa sawit sebelum diolah menjadi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO). (ANTARA/HO-Kementan)

PONTIANAK POST - Ekspor produk sawit Indonesia diperkirakan turun menjadi 29,73 juta ton pada 2027, atau menyusut 12,27 persen dibandingkan perkiraan realisasi 2026 sebesar 33,89 juta ton.

Proyeksi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) tersebut mencakup minyak sawit, produk turunan olahan, dan oleokimia. Penurunan diperkirakan terjadi karena meningkatnya kebutuhan dalam negeri dan perubahan komposisi pasokan sawit nasional.

Dewan Pembina GAPKI Joko Supriyono memaparkan proyeksi tersebut dalam sesi hari kedua The 22nd Indonesian Palm Oil Conference and 2027 Price Outlook (IPOC 2026) di Bali International Convention Centre, Nusa Dua, Jumat (13/11/2026).

Ekspor Oleokimia Diperkirakan Turun Paling Dalam

Berdasarkan proyeksi GAPKI, hampir seluruh kelompok produk sawit mengalami penurunan ekspor pada 2027.

Ekspor CPO dan produk olahan diperkirakan turun 10,66 persen, dari 26,65 juta ton pada 2026 menjadi 23,81 juta ton pada 2027.

Sementara itu, ekspor oleokimia diproyeksikan menyusut 20 persen, dari 5,60 juta ton menjadi 4,46 juta ton.

Adapun ekspor minyak inti sawit (CPKO) dan produk olahannya diperkirakan turun sekitar 11 persen, dari sekitar 1,64 juta ton menjadi 1,46 juta ton.

Secara keseluruhan, volume ekspor sawit nasional diperkirakan berkurang sekitar 4,16 juta ton dalam setahun. Penurunan terdalam secara persentase diproyeksikan terjadi pada kelompok oleokimia.

Kebutuhan Dalam Negeri Menekan Pasokan Ekspor

GAPKI memperkirakan kebutuhan sawit dalam negeri meningkat dari 27,12 juta ton pada 2026 menjadi 30,20 juta ton pada 2027.

Kenaikan sebesar 11,36 persen tersebut terutama didorong kebutuhan biodiesel yang diproyeksikan mencapai 17,40 juta ton. Angka itu meningkat 18,45 persen dibandingkan perkiraan 2026 sebesar 14,69 juta ton.

Selain biodiesel, kebutuhan untuk pangan diperkirakan mencapai 10,43 juta ton dan oleokimia 2,37 juta ton.

Peningkatan serapan domestik membuat volume produk yang tersedia untuk pasar ekspor semakin terbatas. Kebijakan biodiesel B50 menjadi salah satu faktor yang memengaruhi perubahan komposisi permintaan tersebut.

Ekspor 2026 Masih Tumbuh, tetapi Prospek Berubah

Di tengah proyeksi penurunan pada 2027, kinerja ekspor sawit Indonesia sepanjang 2026 masih menunjukkan pertumbuhan.

Hingga September 2026, mayoritas negara tujuan utama tercatat meningkatkan pembelian dibandingkan periode sebelumnya. Impor dari China tumbuh cukup tinggi, sedangkan pengiriman ke India mengalami penurunan.

Namun, GAPKI menilai tren tersebut sulit dipertahankan pada 2027. Perubahan pasokan, peningkatan konsumsi domestik, dan ketersediaan produk untuk pasar luar negeri diperkirakan memengaruhi volume ekspor.

Dalam proyeksinya, GAPKI juga menyoroti kemungkinan pembahasan kebijakan biodiesel B60. Jika kebijakan tersebut dilanjutkan, kebutuhan sawit di dalam negeri berpotensi meningkat lebih jauh dan membatasi pasokan untuk ekspor.

GAPKI menyatakan dukungan terhadap kebijakan pemerintah, tetapi peningkatan produktivitas melalui peremajaan tanaman atau replanting serta efisiensi operasional dinilai tetap diperlukan.