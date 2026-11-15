Produksi Sawit Indonesia Diprediksi Turun pada 2027, Kebutuhan Biodiesel B50 Meningkat

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Proyeksi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) tersebut menggambarkan tekanan dari dua arah, yakni penurunan produksi dan peningkatan konsumsi domestik.

Dewan Pembina GAPKI Joko Supriyono memaparkan perkiraan tersebut dalam The 22nd Indonesian Palm Oil Conference and 2027 Price Outlook (IPOC 2026) di Bali International Convention Centre, Nusa Dua, Jumat (13/11/2026).

Dampak El Niño Diperkirakan Terasa pada 2027

GAPKI memperkirakan produksi gabungan CPO dan PKO pada 2027 turun sekitar 3,11 persen dibandingkan proyeksi 2026 sebesar 61,80 juta ton.

Salah satu faktor yang diperhitungkan adalah dampak El Niño yang mulai menguat sejak Agustus 2026.

Menurut proyeksi GAPKI, pengaruh fenomena tersebut terhadap produksi sepanjang 2026 masih relatif kecil. Produksi tahun ini bahkan diperkirakan tumbuh 9,27 persen menjadi 61,80 juta ton, dibandingkan capaian 2025 sebesar 56,55 juta ton.

Dampak yang lebih besar diperkirakan muncul pada 2027. Musim kering di sejumlah sentra perkebunan telah menyebabkan kekurangan air yang berpotensi menekan produktivitas tanaman pada musim berikutnya.

GAPKI memperkirakan potensi kehilangan produksi pada 2027 mencapai sekitar 3,08 juta ton atau 4,9 persen dibandingkan potensi produksi tanpa El Niño.

Pengaruhnya diperkirakan berlanjut hingga 2028 dengan potensi kehilangan produksi sekitar 1,24 juta ton.

Kebutuhan Biodiesel B50 Capai 17,40 Juta Ton

Berbeda dengan produksi yang diperkirakan menurun, kebutuhan sawit dalam negeri justru diproyeksikan meningkat.

GAPKI memperkirakan konsumsi domestik naik dari 27,12 juta ton pada 2026 menjadi 30,20 juta ton pada 2027, atau tumbuh 11,36 persen.

Kebutuhan terbesar berasal dari sektor biodiesel yang diproyeksikan mencapai 17,40 juta ton. Jumlah tersebut meningkat 18,45 persen dibandingkan perkiraan 2026 sebesar 14,69 juta ton.

Selain biodiesel, kebutuhan sawit untuk pangan diperkirakan mencapai 10,43 juta ton. Sementara kebutuhan untuk oleokimia diproyeksikan sebesar 2,37 juta ton.

Penerapan B50 menjadi salah satu faktor yang memperkuat serapan sawit di pasar domestik. Kebijakan ini juga diarahkan untuk mendukung ketahanan energi nasional.

B60 Berpotensi Meningkatkan Kebutuhan Domestik

GAPKI turut menyoroti kemungkinan kelanjutan pembahasan kebijakan biodiesel B60. Jika kebijakan tersebut diterapkan, kebutuhan sawit dalam negeri berpotensi meningkat lebih jauh.

Kondisi tersebut dapat semakin membatasi volume produk sawit yang tersedia untuk pasar ekspor, terutama jika peningkatan kebutuhan tidak diimbangi pertumbuhan produksi.

Dalam proyeksi GAPKI, produksi CPO dan PKO pada 2027 diperkirakan hanya mencapai 59,87 juta ton, sedangkan kebutuhan domestik mencapai 30,20 juta ton.

Karena itu, peningkatan produktivitas melalui peremajaan tanaman atau replanting dan efisiensi operasional menjadi bagian penting dalam menjaga pasokan.