Potensi Logam Tanah Jarang Kalbar, Riset BRIN dan PERMINAS Buka Peluang Hilirisasi

Advertisement Logam Tanah Jarang merupakan salah satu mineral super langka yang sangat berharga. Tidak hanya itu, LTJ disebut-sebut lebih bernilai dari logam emas dan platina, karena dimanfaatkan dalam pengembangan berbagai teknologi. (ILMU TAMBANG)

PONTIANAK POST - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama PT Perusahaan Mineral Nasional (PERMINAS) meresmikan fasilitas Column Leach Test (CLT) di Kawasan Sains dan Teknologi (KST) Iskandar Zulkarnain, Tanjung Bintang, Lampung Selatan, Rabu (11/11).

Pengembangan teknologi pengolahan mineral ini membuka peluang penguatan riset logam tanah jarang (LTJ), termasuk untuk mendukung pemanfaatan potensi mineral strategis di Kalimantan Barat (Kalbar).

Peluang tersebut relevan dengan hasil penyelidikan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang mencatat indikasi keterdapatan LTJ di sejumlah wilayah Kalbar, antara lain Kabupaten Ketapang dan Sambas.

Hasil penelitian tersebut menjadi salah satu dasar penting untuk mendorong penelitian lanjutan dan pengembangan teknologi pengolahan mineral bernilai tambah.

Ketapang dan Sambas Memiliki Indikasi Logam Tanah Jarang

Potensi LTJ Kalbar bukan sekadar dugaan berdasarkan kondisi geologi. Badan Geologi telah melakukan sejumlah penyelidikan untuk mengidentifikasi mineral pembawa unsur tanah jarang di provinsi ini.

Salah satunya melalui laporan evaluasi potensi LTJ di Kabupaten Ketapang yang diterbitkan Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi pada 2018.

Penelitian tersebut mencakup Desa Jungkal dan Desa Marau Sinar Bulan di Kecamatan Tumbang Titi, serta Desa Sungai Melayu di Kecamatan Sungai Melayu Rayak.

Hasil analisis laboratorium terhadap sampel dulang di wilayah penelitian menunjukkan kandungan beberapa unsur tanah jarang, yakni Cerium mencapai 1.927 ppm, Lantanum 1.015 ppm, Neodimium 636 ppm, dan Praseodimium 173 ppm.

Total kandungan LTJ tertinggi sebesar 4.258,9 ppm ditemukan pada sampel dari wilayah batuan Granit Belaban.

Laporan tersebut juga mengidentifikasi monasit sebagai salah satu mineral pembawa LTJ di wilayah penelitian. Badan Geologi merekomendasikan penyelidikan lanjutan pada wilayah lapukan batuan granit Belaban, Sangiyang, dan Sukadana.

Data tersebut merupakan hasil analisis sampel penyelidikan, bukan angka cadangan mineral yang siap ditambang secara komersial.

Selain Ketapang, Badan Geologi juga melakukan prospeksi LTJ di Kabupaten Sambas melalui kerja sama teknik dengan Jabatan Mineral and Geoscience Malaysia (JMG).

Penyelidikan tersebut mencakup kawasan Formasi Batuan Granit Pueh dengan luas wilayah penelitian 31.490 hektare.

Hasil analisis kimia sampel tanah menunjukkan kandungan LTJ sebesar 352 ppm pada sampel SBS21M59S dan 529 ppm pada sampel SBS21M96S. Badan Geologi menyebutkan bahwa diperlukan prospeksi lanjutan untuk mengetahui persebaran dan kedalaman kandungan LTJ secara lebih terperinci.

Temuan di Ketapang dan Sambas memperlihatkan adanya dasar penelitian geologi untuk mengembangkan potensi logam tanah jarang di Kalbar.

BRIN dan PERMINAS Kembangkan Teknologi Pengolahan Mineral

Di tengah peluang pengembangan tersebut, BRIN dan PERMINAS memperkuat kolaborasi riset melalui peresmian fasilitas CLT.

Komisaris Independen PT PERMINAS Anton Pripambudi menegaskan bahwa penguasaan sains dan teknologi merupakan fondasi penting dalam pembangunan nasional.

Menurutnya, potensi sumber daya alam Indonesia harus diolah melalui penguasaan teknologi, mulai dari proses pemisahan, pemurnian, hingga menghasilkan logam dan produk bernilai tambah.

“Kami tidak ingin berhenti menjadi eksportir sumber daya alam. PERMINAS harus memikirkan teknologi, dan bagaimana sumber daya tersebut dapat diolah menjadi produk yang memberikan nilai tambah bagi bangsa,” ungkap Anton.

Ia juga mengapresiasi dukungan BRIN dalam pengembangan riset pemisahan logam tanah jarang.

Anton menilai kolaborasi antara lembaga riset, badan usaha, dan berbagai pemangku kepentingan perlu terus diperkuat agar pengembangan teknologi nasional berjalan secara terintegrasi.

“Kita tidak lagi terjebak dalam ego sektoral. Kita harus bersama-sama bersinergi untuk mewujudkan cita-cita pembangunan bangsa berbasis sains dan teknologi,” tegasnya.

Fasilitas CLT Dukung Riset Pemisahan Logam Tanah Jarang

Kepala ORNM BRIN Prof. Ratno Nuryadi menjelaskan bahwa fasilitas CLT merupakan hasil kolaborasi antara periset BRIN dan PT PERMINAS.

Fasilitas tersebut menjadi capaian dari perjalanan panjang penelitian logam tanah jarang yang telah dikembangkan sejak era Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN).

Ia menjelaskan, fasilitas Pilot Plant Column Leaching Test dirancang untuk mendukung pengolahan material mineral dengan kapasitas desain sekitar 250 kilogram untuk setiap kolom.

Material hasil pengolahan selanjutnya dapat diproses menuju tahap pemisahan unsur secara lebih spesifik.

“Ini bukan perjalanan yang pendek dalam riset. Perjalanan riset logam tanah jarang sudah berlangsung sejak puluhan tahun lalu, dan hari ini hasil kolaborasi tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk fasilitas pilot plant,” jelas Ratno.

Pengembangan teknologi tersebut menjadi relevan bagi daerah yang memiliki indikasi mineral pembawa LTJ, termasuk Kalbar. Namun, penerapannya terhadap material dari Kalbar tetap memerlukan pengujian karakteristik bahan baku dan penelitian teknis lebih lanjut.

Kemurnian Hasil Riset BRIN Mencapai 96–98 Persen

Ratno mengungkapkan bahwa riset BRIN telah berhasil menghasilkan sejumlah unsur logam tanah jarang dalam bentuk unsur tunggal pada skala laboratorium.

Unsur tersebut meliputi Lanthanum, Serium, Ittrium, Neodymium, dan Praseodymium.

Namun, tingkat kemurnian hasil penelitian saat ini masih bervariasi pada kisaran 96–98 persen. Penelitian lanjutan diperlukan untuk meningkatkan kemurniannya hingga mencapai standar komersial global yang dapat mencapai 99,9 persen.

“Tingkat kemurnian yang diperoleh saat ini masih bervariasi pada kisaran 96–98%. Masih diperlukan penelitian lanjutan untuk meningkatkan kemurniannya hingga mencapai standar komersial global yang dapat mencapai 99,9%,” tegasnya.

Menurut Ratno, tantangan pengembangan riset LTJ tidak hanya terletak pada peningkatan kemurnian, tetapi juga peningkatan kapasitas produksi dan kemampuan memisahkan lebih banyak jenis unsur.

Dari total 17 unsur logam tanah jarang, riset yang dikembangkan saat ini baru mampu memisahkan beberapa unsur secara tunggal.

“Kolaborasi ini baru menjadi awal, masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan. Mulai dari meningkatkan kemurnian, memperbesar kapasitas, hingga memperbanyak unsur yang dapat dipisahkan melalui teknologi yang kita kembangkan sendiri,” ungkapnya.

Pengembangan Pilot Plant Skala 20 Ton Direncanakan di Mamuju

Pengembangan riset logam tanah jarang tersebut direncanakan berlanjut melalui pembangunan pilot plant berskala lebih besar di Mamuju, Sulawesi Barat.

Ratno menyampaikan, rencana tersebut melibatkan BRIN, PERMINAS, BIM, serta konsorsium sejumlah perguruan tinggi. Kapasitas pengembangan yang direncanakan mencapai skala 20 ton.

Namun, rencana tersebut masih dalam proses pengembangan dan pengajuan dukungan pendanaan melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

“Rencana ini melibatkan kolaborasi BRIN, PERMINAS, BIM, serta konsorsium sejumlah perguruan tinggi, dengan kapasitas pengembangan yang direncanakan mencapai skala 20 ton. Saat ini, rencana tersebut masih dalam proses pengembangan dan pengajuan dukungan pendanaan melalui LPDP,” bebernya.

Logam Tanah Jarang Berpotensi Mendukung Industri Masa Depan

Selain mengembangkan teknologi ekstraksi dan pemisahan, BRIN juga mendorong penelitian pemanfaatan logam tanah jarang untuk berbagai aplikasi.

Pengembangan tersebut mencakup material energi, magnet permanen, material elektronik, baterai, biosensor, hingga teknologi pendingin.

Berbagai aplikasi tersebut memperlihatkan pentingnya penguasaan teknologi pengolahan mineral untuk mendukung kebutuhan industri berbasis material maju.

Bagi Kalbar, hasil penelitian mengenai potensi LTJ di Ketapang dan Sambas dapat menjadi pijakan untuk memperkuat penelitian lanjutan, termasuk identifikasi mineral pembawa, karakteristik bahan baku, dan kemungkinan penerapan teknologi pemisahan.

Dengan demikian, peluang hilirisasi tidak berhenti pada identifikasi potensi mineral, tetapi juga membutuhkan kemampuan mengolah dan memurnikan material sesuai kebutuhan industri.

Dalam rangkaian peresmian fasilitas CLT, Prof. Widi Astuti, Peneliti Ahli Utama pada Pusat Riset Teknologi Mineral BRIN, turut mendemonstrasikan penggunaan fasilitas tersebut.

Demonstrasi mencakup penjelasan fungsi, prinsip kerja, kegunaan, serta tata cara pengoperasian fasilitas untuk pengujian proses pelindian (leaching) material mineral.

“Melalui pengujian CLT, peneliti dapat mempelajari karakteristik proses pelindian, mengevaluasi efektivitas ekstraksi unsur berharga. Untuk memperoleh data teknis sebagai dasar pengembangan dan optimalisasi proses pengolahan mineral,” tambahnya.

Peresmian fasilitas CLT juga dirangkaikan dengan penanaman pohon sebagai bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PERMINAS.

Kolaborasi BRIN dan PERMINAS diharapkan dapat memperkuat ekosistem riset dan industri, sekaligus mendorong kemandirian penguasaan teknologi pengolahan mineral nasional.