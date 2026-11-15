Ekspor Satu Pintu Sawit Berlaku Januari, DSI Pastikan Tak Hambat Industri dan Arus Ekspor

PONTIANAK POST - Price Outlook (IPOC 2026) yang digelar di Bali International Convention Centre (BICC), Nusa Dua, pada Jumat (13/11). “Di Bali, ada Candi Bentar yang tak punya pintu namun menjadi penanda masuk. Kami ingin menjadi pintu, bukan dinding, untuk produk kelapa sawit yang berkualitas dan berintegritas ke dunia,” ujar Luke di hadapan para pemangku kepentingan industri sawit.

Menurut pemaparan Luke, terhitung sejak Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana penerapan ekspor satu pintu pada Juni lalu, pihaknya terus bergerak aktif menyerap berbagai aspirasi dari pelaku usaha. Langkah komunikasi intensif ini ditempuh untuk memastikan mekanisme anyar tersebut tidak akan mendisrupsi rantai bisnis komersial yang sudah mapan berjalan.

Ia menjamin penuh bahwa skema transisi tata kelola ini tidak akan mengintervensi kontrak maupun relasi bisnis eksisting yang telah dibangun para eksportir. ”Kami tidak mengganti pasar. Hubungan dagang antara penjual dan pembeli tetap sama,” tegasnya dalam perhelatan internasional yang turut didukung oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) tersebut.

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Alih-alih mempersulit pergerakan industri, DSI justru memosisikan diri sebagai katalisator penguat ekosistem sawit nasional melalui tiga pilar peran utama. Peran pertama adalah bertindak sebagai data integrator guna mempermudah sistem ketertelusuran (traceability) pada setiap alur pengiriman ekspor.

Peran kedua menempatkan DSI sebagai market enabler yang bertugas menjembatani pemerintah, eksportir, lembaga finansial, pembeli internasional, hingga asosiasi seperti Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dalam memperluas jangkauan akses pasar. Sementara itu, peran ketiga diwujudkan melalui fungsi governance platform, yakni membangun sistem serta standar baku demi mempercepat kelancaran proses ekspor. “Ini akan menjadi infrastruktur nasional, bukan sekadar intervensi sementara,” jelas Luke menekankan visi jangka panjang perusahaannya.

Advertisement Merespons kekhawatiran pelaku usaha mengenai potensi kebocoran informasi komersial, Luke menjamin bahwa kerahasiaan data ekspor yang dihimpun bakal diproteksi secara ketat dan murni dimanfaatkan untuk kebutuhan verifikasi. Ke depannya, konsolidasi basis data yang kuat tersebut diproyeksikan mampu mendongkrak posisi tawar Indonesia di pasar pangan maupun energi dunia, sekaligus membuka jalan bagi petani rakyat untuk menembus negara tujuan ekspor baru.

Selain memberikan garansi atas kelancaran arus logistik, manajemen DSI juga melontarkan sinyal positif terkait besaran biaya jasa (service fee) yang sempat memicu tanda tanya besar di kalangan pelaku usaha. Luke memberikan bocoran bahwa struktur tarif pungutan yang akan ditetapkan dipastikan sangat terjangkau dan tidak akan membebani ongkos produksi pengusaha. “Service fee akan diumumkan Desember nanti. Tapi, kalau saya harus bilang, biayanya hanya mencapai single digit dolar per ton,” ujarnya.