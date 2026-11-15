Pedagang Jual Sembako di Atas HET Kini Terancam 7 Tahun Penjara, Ini Isi Surat Edarannya

PONTIANAK POST – Pemerintah memperketat pengawasan perdagangan pangan. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan harga dapat dikenai sanksi pidana hingga tujuh tahun penjara dan denda maksimal Rp1,5 miliar.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 456 Tahun 2026 tentang Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran HPP, HAP, HET, dan Harga SPHP. Surat tertanggal 10 November 2026 itu ditandatangani Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Brigjen Pol Hermawan.

Advertisement SE tersebut ditujukan kepada gubernur, kapolda, pangdam, kepala kejaksaan tinggi, bupati/wali kota, kapolres, kepala kejaksaan negeri, hingga komandan kodim.

Bapanas mewajibkan seluruh pelaku usaha mematuhi ketentuan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), Harga Acuan Pembelian dan Penjualan (HAP), Harga Eceran Tertinggi (HET), serta harga beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Kebijakan ini ditegaskan di tengah subsidi pangan pemerintah yang mencapai sekitar Rp160 triliun sepanjang 2026.

Selain pidana, pelanggar dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, rekomendasi pencabutan perizinan, hingga pencabutan izin usaha. Produsen juga dapat diperintahkan menarik pangan pokok dari peredaran sesuai ketentuan.

Advertisement Pengawasan melibatkan Bapanas, pemerintah daerah, serta aparat keamanan. Gubernur, bupati/wali kota, kapolda, pangdam, kapolres, dan dandim bertugas mengawasi sesuai kewenangan masing-masing.

Temuan pelanggaran harus dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Jika ditemukan bukti awal tindak pidana di bidang pangan, pengawas wajib meneruskannya kepada penyidik berwenang.

SE tersebut mencakup 19 komoditas dan kelompok pangan, antara lain beras, minyak goreng, telur, daging ayam, jagung, gula pasir, bawang merah, bawang putih, cabai, dan daging sapi (lihat grafis).

Patokan Harga Lindungi Petani